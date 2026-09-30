Українець і росіянин побилися в кабіні flydubai: літак подав аварійні коди
- Літак подав загальний сигнал надзвичайної ситуації, а згодом код, пов’язаний із незаконним втручанням.
- Зв’язок з екіпажем, за даними ізраїльських ЗМІ, міг зникнути над Саудівською Аравією.
- Після сигналів тривоги Ізраїль підняв у повітря винищувачі.
Рейс flydubai, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнали про надзвичайну ситуацію та незаконне втручання, після чого змінив маршрут і приземлився в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Що сталося з рейсом flydubai Дубай – Тель-Авів
За даними систем відстеження польотів, літак спочатку передав код 7700, який означає загальну надзвичайну ситуацію, а невдовзі після цього – код 7500, що використовується у випадках незаконного втручання або можливого захоплення борту.
Після передання аварійних кодів літак розвернувся над Саудівською Аравією та певний час не відображався на сайтах відстеження польотів.
За інформацією ізраїльських джерел у службах безпеки, ВПС Ізраїлю підняли винищувачі для перехоплення борту. Ізраїльські ЗМІ також повідомляли про екстрені консультації прем’єр-міністра та міністра оборони.
На борту перебували близько 180 пасажирів.
Згодом рейс приземлився в аеропорту Табук у Саудівській Аравії.
Що могло статися на борту
За попередніми даними ізраїльських джерел у службах безпеки, інцидент міг бути пов’язаний із бійкою на борту літака.
Саме вона, ймовірно, стала причиною передання кодів 7700 і 7500.
Пізніше ізраїльський 12-й канал повідомив, що бійку влаштували пілоти літака – українець та росіянин.
Нагадаємо, війна між Ізраїлем і США з одного боку та Іраном з іншого триває з лютого 2026 року після спільних ударів по іранських цілях. Конфлікт уже поширився на ширший регіон і вплинув на країни Перської затоки, зокрема Саудівську Аравію, яка останніми тижнями зазнавала атак з боку підтримуваних Іраном хуситів.
На цьому тлі будь-який авіаційний інцидент у повітряному просторі Саудівської Аравії, особливо з рейсом до Ізраїлю, привертає підвищену увагу служб безпеки через напружену ситуацію в регіоні.