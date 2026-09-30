Рейс flydubai, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнали про надзвичайну ситуацію та незаконне втручання, після чого змінив маршрут і приземлився в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Що сталося з рейсом flydubai Дубай – Тель-Авів

За даними систем відстеження польотів, літак спочатку передав код 7700, який означає загальну надзвичайну ситуацію, а невдовзі після цього – код 7500, що використовується у випадках незаконного втручання або можливого захоплення борту.

Зараз дивляться

Після передання аварійних кодів літак розвернувся над Саудівською Аравією та певний час не відображався на сайтах відстеження польотів.

За інформацією ізраїльських джерел у службах безпеки, ВПС Ізраїлю підняли винищувачі для перехоплення борту. Ізраїльські ЗМІ також повідомляли про екстрені консультації прем’єр-міністра та міністра оборони.

На борту перебували близько 180 пасажирів.

Згодом рейс приземлився в аеропорту Табук у Саудівській Аравії.

Що могло статися на борту

За попередніми даними ізраїльських джерел у службах безпеки, інцидент міг бути пов’язаний із бійкою на борту літака.

Саме вона, ймовірно, стала причиною передання кодів 7700 і 7500.

Пізніше ізраїльський 12-й канал повідомив, що бійку влаштували пілоти літака – українець та росіянин.

Нагадаємо, війна між Ізраїлем і США з одного боку та Іраном з іншого триває з лютого 2026 року після спільних ударів по іранських цілях. Конфлікт уже поширився на ширший регіон і вплинув на країни Перської затоки, зокрема Саудівську Аравію, яка останніми тижнями зазнавала атак з боку підтримуваних Іраном хуситів.

На цьому тлі будь-який авіаційний інцидент у повітряному просторі Саудівської Аравії, особливо з рейсом до Ізраїлю, привертає підвищену увагу служб безпеки через напружену ситуацію в регіоні.

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