Колишній президент США Дональд Трамп запустив комунікаційну платформу для спілкування зі своїми прихильниками після блокування акаунтів у Twitter і Facebook.

Вона названа Із робочого столу Дональда Дж. Трампа та розміщена на сайті donaldjtrump.com/desk.

Повідомляється, що майданчик слугуватиме місцем для вільного та безпечного спілкування, де Трамп зможе розміщувати коментарі, зображення та відео.

У першому опублікованому відео на платформі під назвою Під час тиші та брехні йдеться про його відсторонення у Twitter.

За повідомленням ЗМІ, технологія працює на основі кампанії Nucleus – цифрової екосистеми, створеної для ефективного управління політичними кампаніями та організаціями, створеної колишнім керівником кампанії Трампа Бредом Парскале.

Платформа дозволяє Трампу розміщувати публікації, а прихильникам – ділитися повідомленнями колишнього президента в Twitter і Facebook. Однак користувачі не можуть відповідати чи взаємодіяти з публікаціями Трампа.

На сайті є список реєстрації, щоб люди могли вводити свої номери телефонів та адреси електронної пошти та отримувати сповіщення про те, коли Трамп публікує нове повідомлення.

– Веб-сайт президента Трампа – чудовий ресурс для пошуку його останніх заяв та основних моментів із першого терміну перебування на посаді, але це не нова платформа соціальних медіа, – говорить старший радник Джейсон Міллер.

Рішення щодо акаунтів Трампа

5 травня Наглядова рада (Oversight Board), яка стежить за розміщенням контенту в соціальних мережах Facebook і Instagram, затвердить рішення щодо акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа.

У січні Facebook заблокував акаунт Трампа на невизначений термін після штурму Капітолія США 6 січня. Генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що ризики дозволу президенту продовжувати користуватися їхньою службою в цей період завеликі.

Незалежно від рішення Facebook 5 травня прес-секретар Twitter повідомив, що Трамп назавжди відсторонений можливості залишати твіти.

Джерело: Fox News