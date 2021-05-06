Ентоні Блінкен у Києві: все, що відомо про візит держсекретаря США

Держсекретар США Ентоні Блінкен і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд прибули в Україну з офіційним візитом.

Зокрема, Блінкен провів зустріч з парламентаріями, прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським. Політики вже встигли зробити низку важливих заяв, а також провели інтерв’ю з представниками ЗМІ.

Факти ICTV з політологом Олексієм Якубіним розбиралися у тому, що саме заявили політики, а також, як це позначиться на Україні.

Що ознаменує для України візит Блінкена

– По-перше, я думаю, що для самого Блінкена це ознайомлювальний візит, у такому статусі він ще не був в Україні. Це представницька делегація. Загалом, я бачу одну з ключових цілей цього візиту – підготовка до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна. Найімовірніше, питання України там буде звучати. Я думаю, що візит Блінкена – спроба комунікувати з цього питання з українською стороною, – зазначив політолог.

За словами експерта, у новій адміністрації президента США сформувався такий підхід до взаємодії з Україною:

– Якщо ведуться переговори з РФ, то вони попередньо можуть контактувати з українською стороною. Так, коли був момент ескалації, той самий Блінкен зустрівся з Кулебою (главою МЗС України, – Ред.) у Брюсселі, а потім відбувся телефонний діалог Байдена і Путіна, – розповів Олексій Якубін.

Це хороший сигнал. Питання України на зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна буде звучати в різних контекстах, зокрема енергетики і безпеки в Європі.

Чи приїде Байден до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що запросив американського колегу Джо Байдена в Україну. Передав своє запрошення він через Ентоні Блінкена.

– Я не знаю, в якому форматі може відбутися ця зустріч – це залежить від двох країн. Нині запрошення президент США від нашої країни отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн, – заявив Зеленський.

Блінкен зазначив, що американський лідер поки не здійснює міжнародні візити через пандемію, але щойно зможе, то відвідає Україну.

– Ми знайдемо сприятливий час, щоб приїхати до України. Президент вже чотири місяці в офісі, але найближчим часом, можливо, він зможе з візитом виїжджати з країни і відвідає Україну, коли буде змога, – зазначив держсекретар.

Однак наразі не йдеться про конкретну підготовку до саміту.

За словами політолога, візит Байдена в Україну, зокрема влітку, малоймовірний.

– Можна помітити, як на це ухильно відповів Блінкен. Він сказав, що Байден приїде, коли зможе, а це не конкретика. Я думаю, що якийсь рівень представництва буде, скажімо, на святкуваннях 30-ї річниці незалежності України. Відкрите питання – буде це президент чи ні, – зазначив Якубін.

Існує ще один сценарій розвитку подій, якщо під час планування зустрічі Байдена з Путіним вийде вписати у графік і українського лідера.

– Найближчим часом розраховувати на приїзд Джо Байдена не доводиться, тому що американські президенти першу половину своєї каденції присвячують себе внутрішній політиці, – додав політолог.

Реформи в Україні та кадрові перестановки у Нафтогазі

В рамках візиту Ентоні Блінкен і Вікторія Нуланд також провели переговори з представниками Верховної Ради.

Глава парламенту Дмитро Разумков зазначив, що на зустрічі обговорювали питання стратегічного партнерства, національної безпеки і проведення реформ в Україні.

Якщо говорити про реформи, то тут американських політиків цікавили зрушення в антикорозійній сфері, а також реформа СБУ.

Однак, коли питання про реформи поставили президенту Володимиру Зеленському на прес-конференції за підсумками зустрічі з Блінкеном, то було помітно, що воно для нього не зовсім зручне. Очільник держави лише зазначив, що Україна працює над антикорупційними програмами, а також він згадав земельну реформу.

– Очевидно, що за лаштунками це була одна з найбільш болючих точок, які обговорювалися, – зазначив політолог.

Щодо антикорупційних програм Зеленський зазначив, що Антикорупційний суд запрацював сааме за його каденції. Крім того, він додав, що Рада ухвалила функціонування банківської системи.

Проте поки досі триває конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбувається перезавантаження Конституційного суду.

– Багато всього зроблено. Тому ніякого відкоту назад. Я йду тільки вперед, – запевнив Зеленський.

Призначення голови правління НАК Нафтогаз України також обговорювалося на зустрічі Ентоні Блінкена з українськими депутатами і, очевидно, з Володимиром Зеленським.

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– Перед Україною стоїть два виклики. Один йде ззовні, від Росії. Є ще загроза зсередини: корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище за інтереси українського народу. Ці два елементи взаємопов’язані, тому що Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів українського народу. В цьому контексті ми говорили про важливість продовження роботи в напрямку корпоративного урядування. Це питання надзвичайно важливе, зокрема це стосується Нафтогазу, але не тільки його. Це стосується основних інституцій, – прокоментував ситуацію Ентоні Блінкен за підсумками переговорів із українським президентом.

Однак експерт вважає, що американського чиновника хвилюють не самі кадрові перестановки, а загалом функціонування Нафтогазу як структури.

– Американці більше підтримують не персон, а структури. У них інший підхід. Їм важливо зберегти ключові структури, щоб вони працювали. Щодо Нафтогазу, то тут може бути так: ви змінили керівництво, перевернули цю сторінку, то тепер давайте думати, як рухатися далі. Для них питання персон не грає головну роль, – розповідає Олексій Якубін.

Альянс між Україною і США

Зеленський і Блінкен також обговорили питання альянсу між двома країнами. Однак український лідер зазначив, що поки рано говорити про його деталі. Загалом, це ідея, яка перебуває тільки на стадії обговорень.

Володимир Зеленський також подякував США за підтримку і за збільшення військової та фінансової підтримки.

– Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі, – зазначив Зеленський.

За словами політолога, це може бути окремий договір про підтримку, подібний до того, який США підписали з Японією.

– У США є такі договори з окремими країнами, наприклад з Японією або Південною Кореєю. Вони не входять до НАТО, але у них є договори про стратегічну, зокрема військову, підтримку. Мені здається, саме це питання Київ намагається актуалізувати, – заявив Олексій Якубін.

Україна та НАТО

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США разом із партнерами з НАТО та країнами Великої сімки працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії.

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що нардепи звернулися до Блінкена з проханням про підтримку в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО.

Проте це питання залишилося без додаткової уваги на прес-конференції Блінкена та Зеленського.

А ось керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Політолог вважає, що українські політики хочуть ґрунтовно зайнятися питанням альянсу з США, бо, згідно з формальними і неформальними моментами, найближчим часом Україна може не отримати ПДЧ.

Вікторія Нуланд сьогодні ще в парламенті заявила, що – ви там готуйтеся, реформи проводьте, але це питання на порядку денному не стоїть, – зазначив Якубін.

Крім того, не варто забувати, що всередині НАТО також присутні розбіжності щодо українського питання, зокрема в європейській частині Альянсу.

Також не варто забувати про п’ятий пункт договору з НАТО щодо територіальних претензій.

Ба більше, вступ до НАТО – це питання, яке вирішується консенсусом всіх країн. Це велика ілюзія, що США можуть продавити будь-яке рішення, – зазначив політолог.

До України з цього боку теж є питання, бо у нас уже п’ятий місяць не затверджений Національний план взаємодії з НАТО.

Візит Блінкена та Нуланд до України

6 травня державний секретар США Ентоні Блінкен та його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд перебувають з робочим візитом у Києві.

На зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон підтверджує партнерство і співробітництво між країнами.