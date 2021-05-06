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Факти / Світ
Людмила Грубник |

SpaceX провела випробування Starship, кораблю вдалося приземлитися

SpaceX провела випробування Starship, кораблю вдалося приземлитися

У США провели чергові випробування корабля Starship компанії SpaceX американського підприємця Ілона Маска.

Вони пройшли успішно, кораблю вдалося приземлитися. Трансляцію випробувань проводила компанія SpaceX.

На відео помітно, як корабель відірвався від поверхні Землі й піднявся приблизно на 10 км.

Після цього він повернувся назад на Землю, посадка пройшла плавно.

Цього разу Starship не вибухнув та майже не пошкодився під час посадки. Випробування можна вважати вдалим.

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Випробування Starship

Попередня версія корабля Starship компанії SpaceX вибухнула через кілька хвилин після посадки.

Випробування проводилися у березні. Погодні умови були несприятливими.

Більше новин про випробування Starship читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: SpaceX

Фото: SpaceX

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