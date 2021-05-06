За вбивство поліцейського в Римі студенти з США отримали довічний термін

В Італії американські студенти отримали довічні терміни за вбивство 35-річного поліцейського.

У 2019 студенти напали на поліцейського в центрі Рима і завдали йому 11 ножових ударів.

Адвокати намагалися довести, що вбивство було скоєно в межах самооборони, проте суд відхилив їхні аргументи.

Протягом 13 годин присяжні не могли винести вердикт у справі студентів. У підсумку, вони визнали винними 21-річного Фіннегана Лі Елдера і 20-річного Габріеля Натале-Хьорта за вбивство 35-річного Маріо Черчіелло Регі.

Обох студентів визнали винними за всіма пунктами звинувачення: вбивство, спроба вимагання, напад, опір посадовій особі і носіння холодної зброї без дозволу. Крім того, вони мають покрити судові витрати.

Вбивство за наркотики

У день вбивства студенти спробували купити наркотики, проте під виглядом речовини їм продали аспірин. Тоді вони відібрали у наркодилера сумку, а пізніше зв’язалися з ним, вимагаючи викуп. Той звернувся в поліцію і прийшов на зустріч разом із двома карабінерами у цивільному.

Студенти вступили в бійку з ними. Елдер завдав одному з карабінерів 11 ножових поранень, від яких той пізніше помер. Хоча Натале-Хьорт не завдавав ударів ножем, за італійськими законами спільник може бути засуджений за вбивство, навіть не беручи в ньому безпосередньої участі.

Резонансна справа

Вбивство поліцейського викликало величезний резонанс в Італії, де подібні злочини відбуваються вкрай рідко. 35-річний Рега тоді щойно повернувся на роботу після медового місяця. На його похорон, що транслювали в прямому ефірі, прийшли усі небайдужі італійці.

Вдова загиблого Роза Марія Есіліо була присутня під час оголошення вироку.

– Це був довгий і болісний процес. Це не поверне мені Маріо, – заявила вона.

Також перед журналістами виступив і один з адвокатів студентів.

– Не дивлячись на вбивство, яке скоїли ці два молодих чоловіка, той факт, що вони отримали довічний термін, не є причиною задоволення когось. Вони заслуговують на покарання, однак і дуже страждають, – сказав адвокат Франко Коппі.

Бразильський випадок

У бразильському штаті Санта-Катаріна підліток скоїв напад на дитячий садок-ясла. Хлопця затримали і доставили в лікарню. Жахливий інцидент стався вранці 4 травня. Озброївшись мачете, 18-річний підліток проникнув до садочку і зарізав спочатку виховательку, а потім декількох вихованців.