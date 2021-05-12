Акції китайської компанії Xiaomi на торгах у Гонконзі зросли на 6,7% до 26,15 гонконзького долару.

Ріст акцій є реакцією на новину про те, що США погодилися виключити Xiaomi з чорного списку компаній, що підозрюються у зв’язках з китайськими військовими.

Компанія Xiaomi та уряд США досягнули згоди щодо виключення виробника з чорного списку. Компаніям, що перебувають у цьому бан-лісті, забороняється будь-які інвестиції громадян та компаній США.

За даними агентства Bloomberg, Міністерство оборони США погодилося, що кінцевий наказ про скасування перебування Xiaomi у санкційному списку є доречним.

Xiaomi та ще вісім китайських компаній внесли до санкційного списку США у січні. Американським громадянам заборонялося інвестувати у ці компанії. Також таким компаніям загрожує делістинг з американських бірж і виключення з індексів. Інвестори в США зобов’язані позбутися активів цих компаній до 11 листопада 2021 року.

Після потрапляння до санкційного списку Xiaomi подала до суду на Міноборони та Мінфінансів США. Компанія назвала включення в чорний список незаконним та заперечувала будь-які зв’язки з озброєними силами Китаю.

— Xiaomi не належить та не контролюється китайським урядом або збройними силами, а також не належить і не контролюється будь-якої організацією, що пов’язана з китайською оборонною промисловістю, – йшлося у заяві компанії.

У березні федеральний суд США тимчасово скасував заборону на інвестиції громадян США у Xiaomi. Суд не знайшов доказів, що виробник смартфонів пов’язаний із китайськими військовими.