У США сервіси таксі Uber та Lyft безкоштовно возитимуть місцевих жителів на вакцинацію проти коронавірусу.

Безкоштовні поїздки до місць вакцинації та назад триватимуть до 4 липня (Дня незалежності США) в рамках партнерства з Білим домом.

Радник президента США Джефф Зіентс розповів про нові кроки в рамках зусиль адміністрації Джо Байдена з вакцинації – 70% дорослого населення США повинні отримати хоча б одну дозу препарату до 4 липня.

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Джо Байден має намір вакцинувати достатню кількість людей, щоб забезпечити більш безпечні збори на День незалежності США.

За словами представника адміністрації, Lyft і Uber зможуть перевезти безкоштовно громадян до близько 80 тис. пунктів вакцинації в рамках транспортного партнерства.

Вакцинація в США

У Нью-Йорку місцеві жителі з 12 травня зможуть вакцинуватися проти коронавірусу в метро та на залізничних станціях – там розмістять пункти вакцинації.

Громадянам вводитимуть вакцину Johnson & Johnson – імунізація організму цим препаратом передбачає введення однієї дози. За вакцинацію в метро в США люди зможуть як винагороду отримати карту на безкоштовний проїзд в метро на тиждень або два квитки на поїзд.