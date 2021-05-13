Дефіцит палива у США: влада просить людей не наливати бензин у пакети

У США влада просить людей не наливати паливо у поліетиленові пакети через дефіцит палива в регіоні.

Таке звернення написала Комісія з безпеки споживчих товарів у Twitter.

У Комісії просять людей використовувати тільки контейнери, затверджені для палива, а не пластикові мішки.

Дефіцит палива призвів до довгих черг на заправних станціях на Східному узбережжю. В деяких частинах країни загострилася напруженість після того, як двоє людей побилися під час очікування на заправній станції в Північній Кароліні.

– Не заливайте у поліетиленові пакети бензином. Використовуйте тільки ємності, схвалені для палива, – задзначили в Комісії.

У США таксі безкоштовно возитимуть на вакцинацію

У США сервіси таксі Uber та Lyft безкоштовно возитимуть місцевих жителів на вакцинацію проти коронавірусу.

Безкоштовні поїздки до місць вакцинації та назад триватимуть до 4 липня (Дня незалежності США) в рамках партнерства з Білим домом.