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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Дефіцит палива у США: влада просить людей не наливати бензин у пакети

АЗС США

У США влада просить людей не наливати паливо у поліетиленові пакети через дефіцит палива в регіоні.

Таке звернення написала Комісія з безпеки споживчих товарів у Twitter.

У Комісії просять людей використовувати тільки контейнери, затверджені для палива, а не пластикові мішки.

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Дефіцит палива призвів до довгих черг на заправних станціях на Східному узбережжю. В деяких частинах країни загострилася напруженість після того, як двоє людей побилися під час очікування на заправній станції в Північній Кароліні.

– Не заливайте у поліетиленові пакети бензином. Використовуйте тільки ємності, схвалені для палива, – задзначили в Комісії.

Дефіцит палива у США: влада просить людей не наливати бензин у пакети

У США таксі безкоштовно возитимуть на вакцинацію

У США сервіси таксі Uber та Lyft безкоштовно возитимуть місцевих жителів на вакцинацію проти коронавірусу.

Безкоштовні поїздки до місць вакцинації та назад триватимуть до 4 липня (Дня незалежності США) в рамках партнерства з Білим домом.

Джерело: Sky News

Фото: Depositphotos

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