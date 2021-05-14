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Факти / Світ
Абрамова Юлія |

Американка випрала лотерейний квиток з виграшем на $26 млн

SuperLotto Plus

У США жителька штату Каліфорнія виграла в лотереї SuperLotto Plus $26 млн, але не змогла звернутися за виграшем вчасно, оскільки випрала квиток разом з одягом, і від нього нічого не залишилося.

Розіграш відбувся 14 листопада, а 13 травня закінчився термін, за який можна було забрати приз.

Відомо, що виграшний квиток було продано в одному з магазинів у передмісті Лос-Анджелеса Норуок. За виграшем ніхто не звернувся у призначений період – 180 днів. Про те, що за $26 млн ніхто не звернувся, повідомили американські телеканали.

12 травня в цей магазин прийшла жінка, яка сказала, що купила у них квиток, поклала в кишеню штанів, забула про нього і випрала одяг. У магазині підтвердили продаж квитка за допомогою запису з відеокамери. У компанії пообіцяли провести перевірку.

Представник California Lottery пояснила, що якщо квиток було втрачено, претендент може подати формальну заявку на виграш, але має надати суду докази, що цей квиток у нього був, наприклад, фотографії квитка з обох сторін.

Виграну суму $26 млн можна було отримати частинами або відразу, але з великим вирахуванням податків. Передбачалося, що якщо за виграшем ніхто не звернеться, цю суму перерахують державним школам.

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Фото: Тrancelite

Джерело: AP

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