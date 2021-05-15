У бік Ізраїлю випустили три ракети. Про обстріл повідомила армія оборони країни.

У повідомленні ЦАХАЛу наголошують на тому, що атака відбулась із території Сирії.

– Одна з ракет впала в Сирії, – уточнили на сторінці армії оборони Ізраїлю у Twitter.

За 20 хвилин у ЦАХАЛі повідомили, що зупинили чергову спробу ХАМАСу обстріляти Ізраїль.

Авіація та підрозділ Маглан знешкодили протитанковий ракетний загін, два пункти запуску протитанкових ракет і місце запуску ракет “земля-земля”, що належать ХАМАСу в Газі.

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

10 травня загострився конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. У цей день почалися активні бойові дії.

Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.

За попередніми даними, з боку Ізраїлю загинули семеро людей, а у секторі Гази – понад 80.