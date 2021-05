У центрі Торонто (Канада) відбулася стрілянина – невідомі відкрили вогонь у пасажирів двох припаркованих автомобілів в районі Етобіко.

В результаті обстрілу в Торонто загинув 28-річний чоловік, ще троє людей отримали серйозні вогнепальні поранення. За даними поліції, невідомі зробили близько сотні пострілів.

В результаті стрілянини у навколишніх будівлях залишилося декілька кульових отворів.

За даними поліції, можна з впевненістю припустити, що у стрільбі задіяли де кілька одиниць вогнепальної зброї, оскільки було зроблено безліч пострілів.

Згідно з повідомленнями, двоє підозрюваних у стрільбі зникли з місця події на автомобілі, хоча в поліції заявляють, що дотепер не зрозуміло, скільки стрільців вони шукають.

SHOOTING:

Willowridge Rd + Eglinton Av W

* 2:21 pm *

– Reports man got out of a car and started shooting

– Multiple people struck

– Injuries are very serious

– Police o/s

– 1 victim located VSA

– Officers assisting with emergency run

– Will update#GO904598

^dh pic.twitter.com/zRn9UlmJad

— Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 16, 2021