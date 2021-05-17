У центрі Торонто (Канада) відбулася стрілянина – невідомі відкрили вогонь у пасажирів двох припаркованих автомобілів в районі Етобіко.
В результаті обстрілу в Торонто загинув 28-річний чоловік, ще троє людей отримали серйозні вогнепальні поранення. За даними поліції, невідомі зробили близько сотні пострілів.
В результаті стрілянини у навколишніх будівлях залишилося декілька кульових отворів.
За даними поліції, можна з впевненістю припустити, що у стрільбі задіяли де кілька одиниць вогнепальної зброї, оскільки було зроблено безліч пострілів.
Згідно з повідомленнями, двоє підозрюваних у стрільбі зникли з місця події на автомобілі, хоча в поліції заявляють, що дотепер не зрозуміло, скільки стрільців вони шукають.
SHOOTING:
Willowridge Rd + Eglinton Av W
* 2:21 pm *
– Reports man got out of a car and started shooting
– Multiple people struck
– Injuries are very serious
– Police o/s
– 1 victim located VSA
– Officers assisting with emergency run
– Will update#GO904598
^dh pic.twitter.com/zRn9UlmJad
— Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 16, 2021
Стрілянина в Києві
15 березня відбулася стрілянина в Києві на Чорнобильській вулиці. Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у водія автобуса.
За попередньою інформацією, у водія стався конфлікт з пасажиром через розмови мобільним телефоном у салоні транспортного засобу.
Джерело: CBC