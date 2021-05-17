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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У Торонто сталася стрілянина – одна людина загинула, ще декілька постраждало

У Торонто сталася стрілянина – одна людина загинула, ще декілька постраждало

У центрі Торонто (Канада) відбулася стрілянина – невідомі відкрили вогонь у пасажирів двох припаркованих автомобілів в районі Етобіко.

В результаті обстрілу в Торонто загинув 28-річний чоловік, ще троє людей отримали серйозні вогнепальні поранення. За даними поліції, невідомі зробили близько сотні пострілів.

В результаті стрілянини у навколишніх будівлях залишилося декілька кульових отворів.

За даними поліції, можна з впевненістю припустити, що у стрільбі задіяли де кілька одиниць вогнепальної зброї, оскільки було зроблено безліч пострілів.

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Згідно з повідомленнями, двоє підозрюваних у стрільбі зникли з місця події на автомобілі, хоча в поліції заявляють, що дотепер не зрозуміло, скільки стрільців вони шукають.

Стрілянина в Києві

15 березня відбулася стрілянина в Києві на Чорнобильській вулиці. Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у водія автобуса.

За попередньою інформацією, у водія стався конфлікт з пасажиром через розмови мобільним телефоном у салоні транспортного засобу.

Джерело: CBC

Фото: Pexels

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