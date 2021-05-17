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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В Торонто произошла стрельба — один человек погиб, еще несколько пострадали

В Торонто произошла стрельба — один человек погиб, еще несколько пострадали

В центре Торонто (Канада) произошла стрельба — неизвестные открыли огонь по пассажирам двух припаркованных автомобилей в районе Этобико.

В результате обстрела в Торонто погиб 28-летний мужчина, еще трое человек получили серьезные огнестрельные ранения. По данным полиции, неизвестные совершили около сотни выстрелов.

В результате стрельбы в близлежащих зданиях осталось несколько пулевых отверстий.

По данным полиции, можно с уверенностью предположить, что в стрельбе было задействовано несколько единиц огнестрельного оружия, поскольку было сделано множество выстрелов.

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Согласно сообщениям, двое подозреваемых в стрельбе скрылись с места происшествия на автомобиле, хотя в полиции заявляют, что до сих пор не ясно, сколько стрелков они ищут.

Стрельба в Киеве

15 марта произошла стрельба в Киеве на Чернобыльской улице. Полицейские задержали мужчину, который стрелял в водителя автобуса.

По предварительной информации, у водителя произошел конфликт с пассажиром из-за разговоров по мобильному телефону в салоне транспортного средства.

Источник: CBC

Фото: Pexels

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