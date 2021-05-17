В центре Торонто (Канада) произошла стрельба — неизвестные открыли огонь по пассажирам двух припаркованных автомобилей в районе Этобико.
В результате обстрела в Торонто погиб 28-летний мужчина, еще трое человек получили серьезные огнестрельные ранения. По данным полиции, неизвестные совершили около сотни выстрелов.
В результате стрельбы в близлежащих зданиях осталось несколько пулевых отверстий.
По данным полиции, можно с уверенностью предположить, что в стрельбе было задействовано несколько единиц огнестрельного оружия, поскольку было сделано множество выстрелов.
Согласно сообщениям, двое подозреваемых в стрельбе скрылись с места происшествия на автомобиле, хотя в полиции заявляют, что до сих пор не ясно, сколько стрелков они ищут.
SHOOTING:
Willowridge Rd + Eglinton Av W
* 2:21 pm *
— Reports man got out of a car and started shooting
— Multiple people struck
— Injuries are very serious
— Police o/s
— 1 victim located VSA
— Officers assisting with emergency run
— Will update#GO904598
^dh pic.twitter.com/zRn9UlmJad
— Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 16, 2021
Стрельба в Киеве
15 марта произошла стрельба в Киеве на Чернобыльской улице. Полицейские задержали мужчину, который стрелял в водителя автобуса.
По предварительной информации, у водителя произошел конфликт с пассажиром из-за разговоров по мобильному телефону в салоне транспортного средства.
Источник: CBC