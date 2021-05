В центре Торонто (Канада) произошла стрельба — неизвестные открыли огонь по пассажирам двух припаркованных автомобилей в районе Этобико.

В результате обстрела в Торонто погиб 28-летний мужчина, еще трое человек получили серьезные огнестрельные ранения. По данным полиции, неизвестные совершили около сотни выстрелов.

В результате стрельбы в близлежащих зданиях осталось несколько пулевых отверстий.

По данным полиции, можно с уверенностью предположить, что в стрельбе было задействовано несколько единиц огнестрельного оружия, поскольку было сделано множество выстрелов.

Согласно сообщениям, двое подозреваемых в стрельбе скрылись с места происшествия на автомобиле, хотя в полиции заявляют, что до сих пор не ясно, сколько стрелков они ищут.

SHOOTING:

Willowridge Rd + Eglinton Av W

* 2:21 pm *

— Reports man got out of a car and started shooting

— Multiple people struck

— Injuries are very serious

— Police o/s

— 1 victim located VSA

— Officers assisting with emergency run

— Will update#GO904598

^dh pic.twitter.com/zRn9UlmJad

— Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 16, 2021