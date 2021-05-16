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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Через розмови по мобільному: в Києві чоловік вистрілив у водія автобуса

Через розмови по мобільному: в Києві чоловік вистрілив у водія автобуса

У Києві на вулиці Чорнобильській співробітники патрульної поліції затримали чоловіка, який вистрілив із револьвера у водія автобуса.

Як повідомили в столичному главку, до двох поліцейським, які перебували неподалік від місця події, підбіг чоловік та повідомив про подію.

Патрульні помітили стрілка і почали його переслідувати, проте чоловік ігнорував вимоги правоохоронців зупинитися. Зрештою зловмисника вдалося затримати, у нього було вилучено револьвер.

За попередньою інформацією, у водія виник конфлікт з пасажиром через розмови по мобільному телефону в салоні транспортного засобу.

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В результаті скандалу пасажир дістав револьвер та вистрілив. Сам затриманий пояснив свої дії самозахистом, оскільки потерпілий нібито застосував проти нього газовий балончик.

Водія автобуса з вогнепальним пораненням в груди було госпіталізовано до найближчої лікарні.

Слідчо-оперативна група Святошинського райуправління, що прибула на місце події, з’ясовує обставини того, що сталося, за підсумками чого буде прийнято рішення про кваліфікацію дій затриманого.

  • Через розмови по мобільному: в Києві чоловік вистрілив у водія автобуса
  • Через розмови по мобільному: в Києві чоловік вистрілив у водія автобуса
  • Через розмови по мобільному: в Києві чоловік вистрілив у водія автобуса
  • Через розмови по мобільному: в Києві чоловік вистрілив у водія автобуса
Через розмови по мобільному: в Києві чоловік вистрілив у водія автобуса / 2 фотографии

Вбивство дебошира в Чернігові

У п’ятницю, 14 травня, поліцейські застрелили чоловіка, який кинувся на правоохоронців з двома ножами.

Патрульних на місце події викликав сусід однієї з жінок.

За даними свідка, співмешканець господарки квартири дуже довго з нею сварився, після чого почулися благання жінки про допомогу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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