США запустять на орбіту новий супутник, який попереджає про ракетний напад

18 травня компанія United Launch Alliance має відправити ракету Atlas 5 на орбіту з американським супутником нового покоління Sbirs Geo 5. Він покликаний попереджати про ракетний напад.

Зокрема, запуск важкої ракети-носія заплановано на 20.31 за києвським часом з 41-го стартового майданчика на авіабазі, розташованого на мисі Канаверал (штат Флорида).

Це дев’ятий супутник інфрачервоної системи моніторингу космічного базування. Його запускають на орбіту для заміни застарілих апаратів системи попередження ракетного нападу США.

Окрім того, ця система здатна визначати траєкторії польоту ракет та ідентифікувати бойові частини.

Також вона здатна вести розвідки над територією бойових дій в інфрачервоному діапазоні.

Наразі орбітальне угруповання складається з чотирьох геостаціонарних супутників Sbirs Geo та чотирьох супутників верхнього ешелону на високоеліптичних орбітах Sbirs Hео, які цілодобово контролюють запуски ракет.

Окрім того, у 2021 році Пентагон планує запустити шостий супутник Sbirs Geo.

ULA – це спільне підприємство корпорацій Boeing і Lockheed Martin. Компанія здійснює пуски в інтересах Пентагону.

Палестино-ізраїльський конфлікт

Із 10 травня триває загострення між Ізраїлем та Палестиною.

Зокрема, протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.

Внаслідок авіаційних ударів загинуло щонайменше 212 палестинців. З них 61 дитина та 36 жінок.

Джерело: ULA