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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Білорусь висилає американських дипломатів у відповідь на санкції США

МЗС Білорусі

3 червня набули чинності санкції США щодо декількох білоруських підприємств нафтохімічного комплексу. У відповідь Білорусь оголосила про скорочення американської дипмісії в Мінську.

Про висилку американських дипломатів повідомив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

– Сьогодні в МЗС викликали тимчасового повіреного у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь. Серед них – скорочення дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії, посилення візових процедур, обмеження роботи американських фахівців у Білорусі на тимчасовій основі, – розповів він.

За його словами, також відкликано рішення про роботу в Мінську Агентства США з міжнародного розвитку.

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Водночас Глаз зазначив, що вони “не налаштовані на ескалацію і готові продовжувати контакти з американською стороною на принципах рівноправності та взаємної поваги”.

Санкції США проти Білорусі

Наприкінці травня США оголосили про відновлення санкцій проти Білорусі з 3 червня.

Причина – примусова посадка літака Ryanair в Мінську і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

До списку потрапили дев’ять державних підприємств, зокрема Белнафтехім, Білоруський будинок нафтової торгівлі й Нафтан.

Джерело: МЗС РБ

Фото: Depositphotos

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