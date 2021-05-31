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Факти / Світ
Людмила Богданова |

США поновлять санкції проти Білорусі – у списку 9 компаній

лукашенко

США поновлять санкції проти Білорусі з 3 червня. У санкційний список потрапили дев’ять державних підприємств. Таку інформацію озвучили у прес-службі Міністерства фінансів США.

Обмеження стосуватимуться виробників фарби, шин, добрив, а також підприємств, пов’язаних з нафтою. Йдеться про Белнафтохім, Білоруський дім нафтової торгівлі, Нафтан.

Обмежувальні заходи проти Білорусі вводять через примусову посадку літака Ryanair у Мінську та затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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Санкції проти Білорусі з боку ЄС

Європейський Союз також планує ввести економічні санкції проти Білорусі. Обмеження стосуватимуться хімічної промисловості країни, а саме виробництва вуглекислого калію, який використовується як добриво.

Саме ця промисловість становить основу експорту Білорусі – його купують низка європейських країн.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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