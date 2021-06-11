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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Без тестів і карантину: ЄС скасував обмеження щодо поїздок між блоком

аеропорт, маски, карантин, подорожі

У Європейському Союзі скасували обмеження щодо поїздок між своїми країнами. Однак вільно пересуватися зможуть лише особи, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. У п’ятницю, 11 червня, посли 27 держав-членів ЄС схвалили відповідну пропозицію Європейської Комісії.

Водночас щеплення потрібно зробити як мінімум за 14 днів до запланованої подорожі. Таким чином туристам більше не потрібно буде робити тести на Covid-19 чи проходити карантин.

Обмеження для інших туристів базуватимуться на епідемічній ситуації у країні, з якої вони приїжджають.

Наразі у Європейському Союзі вакцину отримали трохи більше чверті дорослого населення.

Covid-сертифікати у Європі

9 червня Європейський парламент затвердив запровадження Covid-сертифікатів. Система запрацює у європейських країнах уже з 1 липня, деякі будуть її впроваджувати й раніше.

У документі буде вказана інформація щодо вакцинації, одужання та результатів тестів.

Джерело: представництво Португалії у Євросоюзі

Фото: Depositphotos

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