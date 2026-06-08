У Республіці Молдова повідомили про падіння та вибух безпілотного літального апарата в районі населеного пункту Лопатна Оргіївського району після нічної масованої атаки Росії проти України.

Про інцидент повідомили Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Молдови.

Падіння безпілотника у Молдові 8 червня: що відомо

За даними Міноборони Молдови, 8 червня о 00:20 системи спостереження Національної армії та механізми транскордонної взаємодії зафіксували перетин державного кордону безпілотним літальним апаратом у напрямку Михайлівка – Лопатна.

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Після цього спеціалізовані підрозділи МВС підтвердили виявлення фрагментів літального апарата на сільськогосподарській ділянці поблизу Лопатни.

Уламки наразі досліджують для встановлення походження безпілотника та обставин інциденту.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент та заявило, що несанкціонований проліт або падіння будь-якого літального апарата на території країни становить загрозу національній безпеці та є порушенням суверенітету держави.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що підтримують постійний контакт з українською стороною щодо встановлення походження апарата.

Також у заяві наголосили, що незалежно від походження безпілотника відповідальність за ризики для регіональної безпеки Молдова покладає на Росію через розв’язану війну проти України.

Падіння безпілотника у Молдові 8 червня: реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив підтримку Молдові після інциденту.

— Ми висловлюємо повну підтримку нашим молдовським друзям і відзначаємо їхнє послідовне засудження російської агресії, – зазначив він.

Також глава українського МЗС заявив, що цей інцидент чітко демонструє, що Москва становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону та Європи загалом.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 червня російські війська атакували територію України 155 засобами повітряного нападу.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія використала ударні безпілотники різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дрони-імітатори Пародія.

Сили оборони України збили або подавили 124 повітряні цілі.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків ще на шести локаціях.

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