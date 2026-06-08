Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала підозрюваного у вибуху посилки на терміналі Нової пошти в Оболонському районі Києва 5 червня.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про підозрюваного у вибуху на терміналі Нової пошти в Києві 5 червня

За даними слідства, йдеться про 35-річного уродженця Донеччини, який нині проживає у Запоріжжі.

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У СБУ стверджують, що чоловік незаконно придбав осколкові боєприпаси та відправив їх знайомому до Києва, порушивши правила безпеки та вимоги щодо пересилання заборонених предметів.

Правоохоронці затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області.

Під час невідкладних обшуків, за інформацією СБУ, у його мобільному телефоні виявили дані щодо вмісту посилки та її відправлення.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Солом’янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, що вибух на території сортувального терміналу Нової пошти в Оболонському районі Києва стався 5 червня близько 04:15.

За даними поліції, одна з посилок здетонувала під час розвантаження. Унаслідок інциденту загинув працівник компанії — 58-річний Іван Жарий.

Ще двоє співробітників — 41-річний Вадим Проценко та 37-річний Денис Карачов дістали травми та перебували під наглядом медиків.

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