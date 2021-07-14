Об’єднані Арабські Емірати домовилися з іншими державами ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти на найближчий рік. Після цього ціни на нафту пішли вгору.

Водночас в ОАЕ заявляють, що остаточна угода з ОПЕК+ поки не досягнута.

Міністри країн ОПЕК+ довгий час не могли погодити умови видобутку нафти. Зокрема, цьому перешкоджала позиція ОАЕ – влада заявляла, що їх квота на занадто низькому рівні.

Агентство Bloomberg повідомляє, що цього тижня держави досягли компромісу, але це лише попередня домовленість. Рішення ухвалять на засіданні ОПЕК+, яке має відбутися найближчим часом.

За даними Reuters, ОАЕ домовилися з Саудівською Аравією, оскільки між цими державами було найбільше суперечностей щодо видобування нафти. Саудівська Аравія наполягала на продовженні угоди ОПЕК+, а ОАЕ відмовлялися робити це на невигідних для себе умовах.

Згідно з попередньою домовленістю, з травня 2022 року ОАЕ підвищать базовий рівень видобутку нафти з 3,2 млн до 3,65 млн барелів на добу.

Водночас у міністерстві енергетики ОАЕ повідомили, що країни ОПЕК + поки не домовилися про умови угоди.

– Відзначимо недавні повідомлення в ЗМІ про досягнення компромісу між учасниками ОПЕК+ і ОАЕ щодо угоди про постачання нафти. Підкреслимо, що угода з ОПЕК+ поки не досягнута. Між зацікавленими сторонами тривають обговорення і консультації, – повідомили у відомстві.

Після цих новин нафта марки Brent почала зростати в ціні. Вранці 14 липня вона коштувала $75,6 за барель, а станом на вечір – $76,6.