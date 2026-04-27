Ворог керованими авіабомбами вдарив по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади на Сумщині.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Авіаудар по Сумщині

За його словами, внаслідок удару пошкоджені дитячий садок та житлові будинки.

Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

13 квітня повідомлялося, що наші підрозділи перемістилися на нові рубежі біля селища Миропільське у Сумській області.

Вночі 12 квітня російський дрон атакував автомобіль швидкої медичної допомоги у Глухівській громаді, що на Сумщині. Поранення дістали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу.

4 квітня Росія завдала ракетного удару по Конотопщині Сумської області. У Попівській громаді внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

4 квітня вночі РФ здійснила атаку на Суми. Ворожі ударні дрони влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор. Внаслідок ворожого удару постраждало семеро людей, серед них — одна дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

