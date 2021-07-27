На саміті Кримської платформи від США візьме участь Пітер Буттіджедж – очільник Міністерства транспорту.

Міністр транспорту прибуде з делегацією в Україну на саміт Кримської платформи 23 серпня 2021 року. Про це повідомив народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який також є членом Кримської платформи.

– Сполучені Штати направляють міністра транспорту, він досить впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Піт Буттіджедж.

Джемілєв розповів, що президент США Джо Байден не зможе приїхати в Україну.

Піт Буттіджедж – американський політик, представник Демократичної партії. Він є першим міністром, який відкрито заявив про приналежність до ЛГБТ-спільноти.

їБуттіджедж служив в Афганістані та має звання лейтенанта військово-морського резерву. Він працював консультантом у консалтинговій компанії, у віці 29 років став мером міста Саут-Бенд, що у штаті Індіана.

У 2020 році Піт Буттіджедж мав намір висуватися у кандидати у президенти від демократів, але потім зняв кандидатуру.

Кримська платформа – це дипломатичний майданчик для міжнародних переговорів для сприяння деокупації Криму та захисту прав громадян, які проживають на території окупованого півострова.

У лютому 2021 року президент України Володимир Зеленський наказав провести в Україні саміт Кримської платформи, за підсумками якого має бути підписана декларація.

Джерело: Суспільне