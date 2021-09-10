Туреччина змінила правила в’їзду для іноземних громадян, зокрема з України. З 4 вересня у країні діють оновлені вимоги під час перетину кордону.

Відтепер під час в’їзду до Туреччини дітям до 12 років не потрібно робити ПЛР-тест на коронавірус. Раніше було дозволено перетинати кордон без тесту лише особам до 6 років.

У туристів до 12 років проситимуть результат тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 год. до приїзду, якщо це ПЛР-тест, для тесту на антиген – за 48 год.

У правилах в’їзду до Туреччини також залишилася заборона на прямі перельоти зі Шрі-Ланки, ПАР, Бразилії та Непалу. Громадянам, які були в цих країнах протягом останніх двох тижнів і прибувають до Туреччини, потрібно також надати довідку з результатом тесту. Після прибуття на них чекає 14-денний карантин.

Тим, хто приїжджає з Бангладеш, Пакистану чи Індії, також необхідно пред’явити негативний результат Covid-тесту. За наявності довідки про вакцинацію, якщо препарат схвалений ВООЗ, карантин проходити не потрібно.

Туристам, які прибувають з Ірану, Єгипту, Великої Британії та Сінгапуру треба надати результат ПЛР-тесту.

Для громадян, які останні 14 днів перебували в Афганістані, діятимуть чинні положення розпорядження від 1 липня 2021 року.

Для туристів з інших країн діють такі правила:

за наявності сертифікату про вакцинацію препаратом, який схвалили ВООЗ та Туреччина, проходити карантин не потрібно;

звільняються від карантину й ті, хто може надати довідку про перенесення хвороби протягом останніх шести місяців, видану компетентними органами;

ті, хто не мають сертифікату про вакцинацію чи перенесення хвороби, повинні здати ПЛР- або тест на антиген.

В аеропорту громадян можуть вибірково попросити пройти експрес-тест на коронавірус. Згідно з правилами в’їзду до Туреччини, екіпажі літаків та кораблів, а також водії вантажівок звільняються від тесту та карантину.

Джерело: посольство України в Турецькій Республіці