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Людмила Богданова |

Соловйов, Пєсков і Абрамович: США погодили санкції проти 35 громадян РФ

Дмитро Пєсков

У США погодили новий пакет санкцій проти 35 громадян Російської Федерації за порушення прав людини. Комітет із питань регламенту Палати представників США вніс поправки до проекту закону про оборонний бюджет.

Вони передбачають санкції проти 35 росіян – державних службовців, бізнесменів, топ-менеджерів ЗМІ, посадових осіб ключових енергетичних компаній і банків.

Список осіб надав Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального. У санкційний список серед інших потрапили:

  • прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін;
  • член партії Єдина Росія та телеведучий Володимир Соловйов;
  • бізнесмен Роман Абрамович;
  • прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков;
  • головний редактор видання Russia Today Маргарита Симоньян.

Підтримали закон 316 конгресменів, проти виступили 113. Далі документ потрапить на розгляд Сенату, потім його має підписати президент США Джо Байден.

Поправки до закону також передбачають санкції проти російського газопроводу Північний потік-2. У разі ухвалення проекту закону обмеження запровадять проти всіх компаній та осіб, причетних до будівництва газогону.

Детальніше про санкції проти Північного потоку-2 – у матеріалі.

Фото: Dreamstime

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