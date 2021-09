У США погодили новий пакет санкцій проти 35 громадян Російської Федерації за порушення прав людини. Комітет із питань регламенту Палати представників США вніс поправки до проекту закону про оборонний бюджет.

Вони передбачають санкції проти 35 росіян – державних службовців, бізнесменів, топ-менеджерів ЗМІ, посадових осіб ключових енергетичних компаній і банків.

Список осіб надав Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального. У санкційний список серед інших потрапили:

NEW: That’s a wrap, folks! The House has APPROVED the national defense bill w all six counter-kleptocracy bills. This includes @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis bill naming and forcing admin to evaluate for sanctions all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats https://t.co/MzebvSOyma pic.twitter.com/Fsg5lhQaEP

— Paul Massaro (@apmassaro3) September 24, 2021