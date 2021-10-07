Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ
Максим Зайченко |

Більшість американців не підтримує діяльність адміністрації Байдена – опитування

Джо Байден

Підтримка роботи президента США Джо Байдена та його адміністрації різко впала за останні тижні. Більшість американців не підтримують його діяльність. 

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного університетом Quinnipiac.

– Президент Джо Байден отримав негативний рейтинг (38% підтримують його зусилля, 53% – ні), що є найнижчим балом, який він отримував від американців за свою роботу з моменту початку виконання повноважень на посаді, – наголошується в дослідженні. 

Три тижні тому також проводили опитування, згідно з яким Байдена підтримували 42% американців. Водночас у середині лютого його підтримка досягала 50%.

Серед тих, хто підтримує Демократичну партію США, Байден користується довірою серед 60% опитаних.

Нинішня адміністрація отримала найнижчі оцінки у сфері економіки, сплати податків, зовнішньої політики, а також в питаннях міграції. 55% американців заявили, що адміністрація Байдена не компетентна в питаннях керування урядом.

Соціологи також зазначають, що рейтинг схвалення зусиль нинішнього американського президента поступово знижується до рівня, якого не було з часів президентства Трампа.

Читайте
Набір можливостей: чим завершилася для України зустріч Зеленського та Байдена

Джерело: Укрінформ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка