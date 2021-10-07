Підтримка роботи президента США Джо Байдена та його адміністрації різко впала за останні тижні. Більшість американців не підтримують його діяльність.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного університетом Quinnipiac.

– Президент Джо Байден отримав негативний рейтинг (38% підтримують його зусилля, 53% – ні), що є найнижчим балом, який він отримував від американців за свою роботу з моменту початку виконання повноважень на посаді, – наголошується в дослідженні.

Три тижні тому також проводили опитування, згідно з яким Байдена підтримували 42% американців. Водночас у середині лютого його підтримка досягала 50%.

Серед тих, хто підтримує Демократичну партію США, Байден користується довірою серед 60% опитаних.

Нинішня адміністрація отримала найнижчі оцінки у сфері економіки, сплати податків, зовнішньої політики, а також в питаннях міграції. 55% американців заявили, що адміністрація Байдена не компетентна в питаннях керування урядом.

Соціологи також зазначають, що рейтинг схвалення зусиль нинішнього американського президента поступово знижується до рівня, якого не було з часів президентства Трампа.