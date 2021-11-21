В Ірані судять 10 військових через знищення українського Boeing

У справі про збитий літак Міжнародних українських авіаліній у небі над Тегераном у 2020 році перед судом постало десять військовослужбовців.

Причиною атаки літака названо людську помилку, сказано у звіті Організації цивільної авіації Ісламської республіки Іран.

Судовий процес проводиться воєнним трибуналом провінції Тегеран.

При цьому 103 місцеві жителі подали скаргу до судових органів з вимогою забезпечити неупереджене розслідування події. Вони вимагали встановити всіх винних у загибелі літака та доставити їх до суду.

Крім того, позивачі також вимагали, щоб були публічно названі всі фактори, що перешкоджають пошуку істини у цій ситуації.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року іранські збройні сили збили рейс PS752 Міжнародних авіаліній України після зльоту зі столиці Ірану Тегерана.

Внаслідок чого загинули всі 176 людей, які перебували на борту. Здебільшого пасажирами були іранці та канадці, деякі з яких мали подвійне громадянство.

Через три дні Іран визнав випадкове збиття літака, який летів внаслідок влучення двох ракет Тор М-2.