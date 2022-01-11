Нового голову Європарламенту (ЄП) обиратимуть під час пленарної сесії у Страсбурзі 18 січня.

Таку інформацію опублікувала пресслужба ЄП після смерті 65-річного голови євроінституту Давида Сассолі.

– Як і передбачалося спочатку, до раптової смерті Сассолі, вибори нового голови для другого терміну відбудуться 18 січня під час пленарної сесії у Страсбурзі, – сказано у заяві.

До виборів функції голови тимчасово перейшли першому заступнику голови – Роберту Метсоле.

Нагадаємо, у понеділок Давида Сассолі госпіталізували в Авіано в Італії у зв’язку з тяжкими ускладненнями через порушення роботи імунної системи.

У вересні 2021 року Сассолі провів деякий час у лікарні через пневмонію, але тест на коронавірусну інфекцію був негативним.

65-річний Давид Сассолі – колишній журналіст та представник Демократичної партії Італії.

У грудні минулого року він оголосив, що не має наміру виставляти свою кандидатуру для переобрання спікером Європарламенту.

Він пояснив це тим, що не хоче “розколювати європейську більшість”.

Термін мандату Сассолі спливав у січні 2022 року.