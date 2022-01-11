Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Вибори нового глави Європарламенту: стала відома дата

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Європарламент ЄС

Нового голову Європарламенту (ЄП) обиратимуть під час пленарної сесії у Страсбурзі 18 січня.

Таку інформацію опублікувала пресслужба ЄП після смерті 65-річного голови євроінституту Давида Сассолі.

– Як і передбачалося спочатку, до раптової смерті Сассолі, вибори нового голови для другого терміну відбудуться 18 січня під час пленарної сесії у Страсбурзі, – сказано у заяві.

До виборів функції голови тимчасово перейшли першому заступнику голови – Роберту Метсоле.

Нагадаємо, у понеділок Давида Сассолі госпіталізували в Авіано в Італії у зв’язку з тяжкими ускладненнями через порушення роботи імунної системи.

У вересні 2021 року Сассолі провів деякий час у лікарні через пневмонію, але тест на коронавірусну інфекцію був негативним.

65-річний Давид Сассолі – колишній журналіст та представник Демократичної партії Італії.

У грудні минулого року він оголосив, що не має наміру виставляти свою кандидатуру для переобрання спікером Європарламенту.

Він пояснив це тим, що не хоче “розколювати європейську більшість”.

Термін мандату Сассолі спливав у січні 2022 року.

Читайте
Щирий європеєць – президент ЄК та голова Євроради про смерть Давида Сассолі

Джерело: Європарламент

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка