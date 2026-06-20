Прогноз погоди в Україні на 10 днів передбачає переважно спекотну погоду без опадів на вихідних, однак уже з початку наступного тижня в частині областей очікуються дощі та грози.

Якою буде температура повітря до кінця червня та де зросте пожежна небезпека – розповів в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV синоптик Іван Семиліт.

Якою буде погода в Україні на 10 днів

Іван Семиліт зауважив, що у суботу, 20 червня, в Україні переважатиме погода без опадів завдяки підвищеному атмосферному тиску.

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Лише вдень на північному сході країни, в Одеській та Вінницькій областях, місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер – північний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +13…+20°C, удень +23…+28°C, а на півдні, заході, в центрі та на сході місцями до +30…+32°C.

В неділю, 21 червня, суттєвих опадів також не прогнозується. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, тому погода буде переважно сухою та теплою. Температурний режим істотно не зміниться: вночі +13…+20°C, удень +23…+28°C, місцями до +32°C.

22 червня, в понеділок, за словами Семиліта до України надійде новий атмосферний фронт. У західних областях, а вдень також у північних і більшості центральних регіонів очікуються помірні, місцями значні дощі з грозами. Температура залишиться високою: +23…+28°C, місцями до +30…+32°C.

У вівторок, 23 червня, у західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі з грозами. В інших регіонах опади будуть менш імовірними. Температура суттєво не зміниться.

В середу, 24 червня, у більшості областей України опадів не очікується. Лише на південному сході місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Температурний фон залишатиметься стабільним.

Температура повітря у вівторок та середу вночі сягатиме +14…+20°С, вдень – +22…28°С, на Закарпатті та півдні країни вночі +18…+23°С, вдень +26…+32°С.

25 червня, в четвер, за словами Івана Семиліта погода стане більш нестійкою через вплив циклону зі сходу. У різних регіонах можливі короткочасні дощі та грози різної інтенсивності. Температура повітря вдень переважно +20…+27°C.

Також нестійка погода зберігатиметься у п’ятницю, 26 червня. Періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози. Температура вдень становитиме +20…+27°C, на Закарпатті та півдні до +30°C.

На наступні вихідні 27 та 28 червня можливі короткочасні дощі та грози в окремих областях. Температура залишатиметься в межах +20…+27°C, на півдні та Закарпатті до +30°C.

Тим часом 29 червня, за попередніми прогнозами, опади припиняться, і в Україні встановиться суха погода. Температура вдень становитиме +20…+27°C, на Закарпатті та в південних областях +24…+30°C.

Попередження про метеорологічні явища 20-21 червня

Синоптики попереджають, що 20-21 червня у більшості південних (крім Херсонської), Львівській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Сумській, Вінницькій та Кіровоградській областях і у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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