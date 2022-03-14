В рамках евакуації уряд Ізраїлю дозволив впускати родичів тих українців, які вже знаходяться в цій країні.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Ізраїль взяв на себе благородну місію бути посередником у пошуку миру й завершенні російської війни проти України.

Крім того, уряд України веде інтенсивні переговори з Ізраїлем щодо участі цієї країни в гуманітарній складовій.