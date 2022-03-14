В рамках евакуації уряд Ізраїлю дозволив впускати родичів тих українців, які вже знаходяться в цій країні.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, Ізраїль взяв на себе благородну місію бути посередником у пошуку миру й завершенні російської війни проти України.
Крім того, уряд України веде інтенсивні переговори з Ізраїлем щодо участі цієї країни в гуманітарній складовій.
– На постійному зв’язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою. Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні, – наголосив Андрій Єрмак.