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Факти / Світ

США та НАТО відправляють в Україну систему протиповітряної оборони – CNN

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
США та НАТО відправляють в Україну систему протиповітряної оборони – CNN

У той час, коли Володимир Зеленський звертався до Конгресу, США та країни-союзниці по НАТО вже надсилали Україні кілька систем зенітно-ракетного комплексу для оборони країни.

Про це повідомляє CNN.

За словами високопоставленого чиновника США, ці вантажі включають мобільні системи протиповітряної оборони радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14.

Системи мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна. Однак вони мають більшу дальність дії, аніж ракети Стінгер, які раніше вже поставлялися в Україну. Системи, які прямують до нас, мають можливість вражати крилаті ракети.

За словами американського чиновника, техніка, отримана від країн-партнерів, уже в дорозі.

Наразі невідомо, яким чином вантаж буде перенаправлений до України.

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Фото: Depositphotos

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