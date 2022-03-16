Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 21 день війни
Вбили Вбили
103 дитини
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Дайте нам системи ППО, якщо не можете закрити небо: Зеленський звернувся до Конгресу

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Дайте нам системи ППО, якщо не можете закрити небо: Зеленський звернувся до Конгресу

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу США із проханням надати нам системи ППО для боротьби із російським ворогом.

Про це він заявив під час відеозвернення.

За словами Зеленського, забезпечити над Україною безпольотну зону означає врятувати людей.

Проте, якщо безпольотну зону над Україною ніхто не може забезпечити, то цьому є альтернатива.

– Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста.
Якщо це – забагато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи, – сказав Зеленський.

За його словами, наразі в Україні на полі бою дуже багато залежить від потужної авіації.

– Літаки, які можуть допомогти Україні. Які можуть допомогти Європі, – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна дуже потребує захисту неба. Та чи отримає країна цей захист, залежить від рішення США.

Читайте
Небо над Україною точно не закриють, але нададуть допомогу - посол США

Раніше повідомлялося, що вже сьогодні, 16 березня, президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Україні. Нова військова допомога не передбачатиме закриття неба над Україною.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка