Президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу США із проханням надати нам системи ППО для боротьби із російським ворогом.

Про це він заявив під час відеозвернення.

За словами Зеленського, забезпечити над Україною безпольотну зону означає врятувати людей.

Проте, якщо безпольотну зону над Україною ніхто не може забезпечити, то цьому є альтернатива.

– Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста.

Якщо це – забагато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи, – сказав Зеленський.

За його словами, наразі в Україні на полі бою дуже багато залежить від потужної авіації.

– Літаки, які можуть допомогти Україні. Які можуть допомогти Європі, – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна дуже потребує захисту неба. Та чи отримає країна цей захист, залежить від рішення США.

Раніше повідомлялося, що вже сьогодні, 16 березня, президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Україні. Нова військова допомога не передбачатиме закриття неба над Україною.