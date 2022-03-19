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Факти / Світ

В Британії через війну в Україні зросли ціни на зерно, паливо та добрива

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Британії через війну в Україні зросли ціни на зерно, паливо та добрива

Зростання цін на продукти неминуче, оскільки війна в Україні впливає на собівартість виробництва. Російське вторгнення призвело до зростання цін на добрива, корми для тварин та паливо, що позначилося на виробництва, а потім позначиться і на споживачах.

Про це повідомляє Sky News.

Майкл Оукс, власник молочної ферми та голова молочної ради Національної спілки фермерів Великої Британії, заявив, навряд чи хтось із його покоління колись бачив щось подібне.

За його словами, вартість добрив та кормів для тварин майже подвоїлася з початку війни. Минулого тижня йому довелося відправити на забій частину своїх молочних корів, щоб сплатити витрати.

– Я думаю, що у Великій Британії є реальне занепокоєння з приводу продовольчої безпеки. Кількість їжі та вибір, а також ціна їжі та доступність стануть великою проблемою, — сказав він.

Також поповзли вгору витрати на пшеницю та паливо. Хоча зростання цін спостерігалося протягом останніх років – спочатку Brexit.

Оукс каже, що зростання цін після початку війни в Україні тепер становить реальну загрозу майбутньому його бізнесу. Наприклад, у січні 2021 року за тонну добрив платили трохи менше ніж 300 фунтів, а перед війною ця сума зросла до 600 фунтів.

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Зростання цін пов’язане з перебоями у постачанні з Росії та України. Обидві країни забезпечують близько 30% світового експорту пшениці.

Також піднялися ціни на дизельне паливо.

У Великій Британії середня вартість виробництва молока зросла до 40 пенсів за літр.

– Ми повинні бути впевнені в тому, що ціна на молоко зростатиме, інакше фермери скорочуватимуть виробництво, і багато фермерів підуть із молочного господарства виключно з економічних міркувань, – зазначає Оукс.

Том Холдер із Британського консорціуму роздрібної торгівлі підтвердив, що супермаркетам доведеться збільшити вартість деяких товарів.

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Джерело: Sky News

Фото: Pixabay

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