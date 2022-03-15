Артобстріл житлового будинку в Києві та нові переговори: що відбувається на 19-ту добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Як пояснили незабаром в МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом. Кількість знищених і поранених російських військових перевищила 12 тис. Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 24.00 14 березня: окупанти намагаються захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.
Президент США Джо Байден надасть Україні зброю для захисту від російського вторгнення та допоможе біженцям. Про це він повідомив на особистій сторінці у Twitter.
We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.
We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.
We will welcome Ukrainian refugees with open arms.
— President Biden (@POTUS) March 14, 2022
У Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку — ДСНС. В цей час у Харкові тривала повітряна тривога, повідомляли про серію вибухів в центральній частині міста.
Вдень, 14 березня, у Харкові під обстріл в районі парку Горького потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка. Про це повідомила волонтерка Help Army Анжела Денисенко.
Міжнародний суд ООН ухвалить рішення у справі України проти Росії 16 березня. Відкрите засідання розпочнеться о 16.00 у Палаці миру в Гаазі.
PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 14, 2022
Продовжив перемовини з Президентом �� @AndrzejDuda, Прем’єр-міністром �� @Xavier_Bettel та Прем’єр-міністром �� @naftalibennett. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів – на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022
На Буковині через українсько-румунуський кордон намагалися незаконно вивезти двох немовлят. Іноземці не надали документи на дітей і не пояснили, звідки вони у них.
Наразі це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.
Лікарняні та допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами під час військового стану можна отримати, навіть якщо роботодавець не опрацював документи. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
Для отримання виплат у такій ситуації необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення Фонду соцстрахування за місцем тимчасового перебування в результаті переміщення через бойові дії, за місцем реєстрації або в іншому зручному місці.
Торгово-розважальний центр Lavina Mall, розташований на північно-західній околиці Києва, зазнав авіаудару увечері 14 березня.