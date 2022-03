Президент США Джо Байден надасть Україні зброю для захисту від російського вторгнення та допоможе біженцям. Про це він повідомив на особистій сторінці у Twitter.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.

We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.

We will welcome Ukrainian refugees with open arms.

— President Biden (@POTUS) March 14, 2022