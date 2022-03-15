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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Артобстріл житлового будинку в Києві та нові переговори: що відбувається на 19-ту добу війни в Україні

Артобстріл житлового будинку в Києві та нові переговори: що відбувається на 19-ту добу війни в Україні

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Як пояснили незабаром в МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом. Кількість знищених і поранених російських військових перевищила 12 тис. Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:59 - 15 березня

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 24.00 14 березня: окупанти намагаються захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

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00:54 - 15 березня
Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту – Байден

Президент США Джо Байден надасть Україні зброю для захисту від російського вторгнення та допоможе біженцям. Про це він повідомив на особистій сторінці у Twitter.

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00:16 - 15 березня

У Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку — ДСНС. В цей час у Харкові тривала повітряна тривога, повідомляли про серію вибухів в центральній частині міста.

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23:54 - 14 березня

Вдень, 14 березня, у Харкові під обстріл в районі парку Горького потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка. Про це повідомила волонтерка Help Army Анжела Денисенко.

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22:06 - 14 березня

Міжнародний суд ООН ухвалить рішення у справі України проти Росії 16 березня. Відкрите засідання розпочнеться о 16.00 у Палаці миру в Гаазі.

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20:48 - 14 березня

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20:47 - 14 березня

На Буковині через українсько-румунуський кордон намагалися незаконно вивезти двох немовлят. Іноземці не надали документи на дітей і не пояснили, звідки вони у них.

Наразі це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.

 

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20:43 - 14 березня

Лікарняні та допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами під час військового стану можна отримати, навіть якщо роботодавець не опрацював документи. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Для отримання виплат у такій ситуації необхідно звернутися до будь-якого зручного відділення Фонду соцстрахування за місцем тимчасового перебування в результаті переміщення через бойові дії, за місцем реєстрації або в іншому зручному місці.

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20:29 - 14 березня

Торгово-розважальний центр Lavina Mall, розташований на північно-західній околиці Києва, зазнав авіаудару увечері 14 березня.

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20:25 - 14 березня

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