Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах. Як пояснили незабаром в МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом. Кількість знищених і поранених російських військових перевищила 12 тис. Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.