Урожай зерна в Україні у 2022 році прогнозується приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році. Причиною тому є скорочення посівних площ після масштабного воєнного вторгнення Росії.

Про це йдеться у повідомленні британської розвідки.

Україна є 4-м найбільшим виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України призведе до інфляційного тиску і підніме світові ціни на зерно.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 April 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 25, 2022