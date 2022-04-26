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Факти / Україна

Урожай зерна в Україні в 2022 році буде нижчим на 20% – британська розвідка

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Урожай зерна в Україні в 2022 році буде нижчим на 20% – британська розвідка

Урожай зерна в Україні у 2022 році прогнозується приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році. Причиною тому є скорочення посівних площ після масштабного воєнного вторгнення Росії.

Про це йдеться у повідомленні британської розвідки.

Україна є 4-м найбільшим виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України призведе до інфляційного тиску і підніме світові ціни на зерно.


Висока вартість зерна може мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та буде загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах.

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Фото: Pexels

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