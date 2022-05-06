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Факти / Світ

Джо Байден призначив прессекретарем Білого дому Карін Жан-П’єр

Маліновська Ангеліна Редактор сайту
Джо Байден призначив прессекретарем Білого дому Карін Жан-П’єр

Президент США Джо Байден призначив прессекретарем Білого дому Карін Жан-П’єр.

– Сьогодні Байден оголосив, що Карін Жан-П’єр призначена помічником президента і прессекретарем Білого дому, – йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що Жан-П’єр стане прессекретарем замість Джен Псакі, яка покине Білий дім 13 травня.

Повідомляється, що Карін Жан-П’єр зараз є головним заступником прессекретаря та заступником помічника президента. Карін є багаторічним радником президента Байдена, вона працювала на керівних посадах з комунікацій та політичних питань в адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що Джо Байден назвав війну Росії проти України поворотним моментом історії, який відбувається раз на 6-8 поколінь.

Джерело: The White House

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