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Факти / Світ / Світові новини

Війна РФ проти України є переломним моментом в історії – Байден

Ілля Нежигай редактор стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден назвав війну Росії проти України поворотним моментом історії, який відбувається раз на 6-8 поколінь.

Про це він заявив під час свого візиту на завод компанії Lockheed Martin у штаті Алабама, який виробляє системи озброєнь, серед яких, зокрема, протитанкові ракети Джавелін.

– Ми бачимо в новинах щодня ці звірства та воєнні злочини, які скоюються російськими військами в Україні під управлінням Володимира Путіна. Це, звичайно, жахливо. Ми бачимо надзвичайну хоробрість українських бійців, які захищають свою країну від усього. І це не лише воїни. Це не лише солдати, не лише військові. Це люди на вулицях, прості люди, які там лишилися. П’ять мільйонів залишили країну, але багато хто залишився. Жінки, не лише чоловіки, а й жінки, борються за свою країну, – заявив Джо Байден.

Він додав, що мав розмову, в якій лідер Китаю Сі Цзіньпінь був переконаний, що автократичні режими зможуть перемогти у XXI столітті, бо демократії не витримають, оскільки їм доводиться постійно узгоджувати рішення колективно.

– Це не жарт, він так вважає, бо для демократії потрібен консенсус, якого важко досягти. Тому, як він думає, демократії будуть понівечені. Але так не буде, – сказав президент США.

Джо Байден виступив перед робітниками, розповів про допомогу у сфері безпеки, яку його адміністрація надає Україні, та подякував працівникам підприємства за пряму участь у наданні цієї допомоги.

Очільник Білого дому наголосив на тій особливій, за його словами, ролі, яку відіграють у боротьбі України з Росією американці, зокрема чоловіки та жінки, які працюють на заводі в Алабамі.

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– Одна з головних причин, з яких вони (українці, – Ред.) можуть продовжувати боротьбу і перетворювати цю війну на стратегічну поразку Росії – це те, що їхню спину прикривають Сполучені Штати разом з їхніми союзниками та партнерами. Лише США переправили Україні 5,5 тис. Джавелінів, – сказав Джо Байден.

Він нагадав, що багато років тому, виробляючи зброю та техніку, США допомогли захистити свободу та суверенітет Європи. Те саме, за його словами, відбувається і зараз.

Президент США повідомив, що завод, на якому працюють приблизно 600 людей, за останні 20 років випустив понад 50 тис. ракет Джавелін.

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Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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