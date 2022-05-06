Європейський план Маршалла для України: як пройшла донорська конференція у Варшаві

5 травня у польській столиці Варшаві відбувся захід на підтримку України у війні з російським агресором.

Серед ініціаторів заходу – прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон. Партнери заходу – президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель.

Україну у Варшаві представляв очільник уряду Денис Шмигаль.

Під час Донорської конференції мобілізували $6,5 млрд. Презентував платформу зі збору коштів на відновлення України у межах ініціативи @ZelenskyyUa – United24. Харків, Суми, Чернігів. Сотні міст і сіл чекають допомоги наших партнерів у відновленні. Відбудуємо Україну разом! pic.twitter.com/Hex9XKvBpL — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) May 5, 2022

Міжнародна донорська конференція також прийняла лідерів фінансових інституцій та світового бізнесу – партнерів з ЄС, Світового банку, МВФ та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Крім цього, було запрошено представників Червоного Хреста, Дитячого фонду ООН та верховного комісара ООН у справах біженців.

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Напередодні президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що конференція стане “відправною точкою для європейського плану Маршалла для України”.

Саме план Маршалла став центральною темою звернення Володимира Зеленського, який виступив перед учасниками конференції. Президент наголосив, що Україна зараз потребує фінансової допомоги, щоб закривати усі соціальні, гуманітарні та військові потреби.

– Це гроші, технології, фахівці та можливості зростання, необхідні для повернення до мирного життя, модернізації та соціального розвитку. Це буде інвестиція у стабільність всієї Центральної та Східної Європи, – сказав Володимир Зеленський.

Підтримка цивілізованого світу, додав президент, допоможе українцям забезпечити нормальне життя на звільнених територіях та відбудувати те, що зруйнувала ворожа армія.

У висновку Міжнародна донорська конференція у Варшаві зібрала для України $6,5 млрд. Додатково Польща згодилася виділити ще €100 млн, які буде направлено на гуманітарні потреби українців.

Окрім цього, польський прем’єр Матеуш Моравецький вкотре нагадав усім присутнім, наскільки важливим є процес подальшого посилення санкцій проти країни-агресора.

Серед найголовніших він назвав повне ембарго на російські газ та нафту, а також конфіскацію російських активів та федеральних резервів.

Фото: Mateusz Morawiecki