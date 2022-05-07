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Факти / Світ

Рада безпеки ООН у своїй заяві щодо України назвала війну “міжнародною суперечкою”

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Рада безпеки ООН у своїй заяві щодо України назвала війну “міжнародною суперечкою”

У своїй першій одностайній заяві щодо війни в Україні Рада Безпеки ООН висловила “глибоке занепокоєння” та “рішучу підтримку” дипломатичних зусиль генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша щодо пошуку мирного врегулювання воєнного конфлікту.

Про це пише американське видання The New York Times.

У заяві немає терміна війна, а є “міжнародна суперечка”.

– Рада безпеки висловлює глибоке занепокоєння щодо підтримки миру та безпеки України. Рада Безпеки нагадує, що всі держави-члени взяли на себе відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй зобов’язання вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами, – йдеться у заяві.

Також у заяві йдеться про рішучу підтримку зусиль Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо пошуку мирного рішення.

Росія ж стверджує, що її вторгнення, велике розгортання військ, масовані обстріли та авіаудари по цивільній інфраструктурі є лише “спеціальною військовою операцією”.

За 10 тижнів після початку широкомасштабної війни Росії Рада Безпеки ООН спробувала ухвалити дві резолюції, що засуджують напад РФ та вимагають від неї вивести війська і дозволити доступ для гуманітарної допомоги та евакуації мирних жителів. Але Росія, один із п’яти постійних членів Ради Безпеки, наклала вето на обидві ці резолюції.

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Гутерреш привітав ухвалення цієї заяви, оскільки вперше Рада безпеки виступила “єдиним голосом за мир в Україні”.

– Як я часто говорив, світ має об’єднатися, щоб змусити замовкнути зброю та відстоювати цінності Статуту ООН. Я вітаю цю підтримку і продовжуватиму робити все можливе, щоб рятувати життя, зменшувати страждання та знаходити шлях до миру, – йдеться у заяві Генсека.

Зазначимо, що заяви Ради Безпеки мають бути схвалені всіма 15 її членами.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН розповів про воєнні злочини російської армії та закликав світ посилити санкції проти РФ. А ще Кислиця заявив, що Радбез вміє тільки висловлювати глибоке занепокоєння, чим дратує світ.

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Джерело: NYT

Фото: Depositphotos

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