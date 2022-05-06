Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН розповів про воєнні злочини російської армії та закликав світ посилити санкції проти неї.

Повний текст свого виступу Сергій Кислиця опублікував у Facebook.

Представник України розповів, що Росія випустила по українських містах, по цивільній інфраструктурі майже 2000 ракет.

– Росія хоче наступати й зазнає страшних втрат. Ось чому РФ звертається до цього відчайдушного ракетного терору по Україні, – наголосив Кислиця.

Він також розповів, що Росія силоміць вивозить громадян України до регіонів РФ. Так, за даними російського міністерства, до РФ вивезли понад 1 мільйон людей, серед яких 193 тисячі дітей. Багатьом людям доводиться проходити фільтраційні табори, де російські солдати можуть вбити будь-кого, кого вони у чомусь підозрюють.

– Ми повторюємо, що всім громадянам України, які силою перекинули в Росію, необхідно забезпечити безпечне повернення на територію України, – наголосив Сергій Кислиця.

Представник України також розповів, що Росія вже викрала близько 400 тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а це становить третину всіх запасів у регіонах. За словами Кислиці, це загрожує голодом. Мало того, окупанти викрадають добрива та сільгосптехніку.

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Ще Сергій Кислиця розповів про жахіття, які вчиняли російські військові в тих містах та селищах, що були під окупацією. Наприклад, в селі Рудня-Тальська на Київщині ексгумували тіла двох юнаків віком 22 та 23 років.

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– 25 лютого російські окупанти обстріляли автомобіль, в якому перебували хлопці. Але так званим російським солдатам мало було просто вбити невинних мирних жителів, вони вирішили переїхати машину важкою технікою. Це божевілля! Це нелюди! — обурився Кислиця.

Під кінець свого виступу постійний представник України при ООН наголосив, що поки триває це засідання Радбезу ООН Росія продовжує обстрілювати українські міста. А ще Кислиця заявив, що Радбез вміє тільки висловлювати глибоке занепокоєння чим дратує світ.

– Генеральний секретар мав нагоду побачити цю практику (ракетного обстрілу мирних міст – Ред.) минулого четверга під час візиту до Києва. Реакції Ради Безпеки на цей умисний обстріл не було. У зв’язку з цим бездіяльність Ради Безпеки та її здатність лише висловлювати глибоке занепокоєння продовжують дратувати міжнародну спільноту, підривати її авторитет та створювати атмосферу безкарності, – наголосив Кислиця.

Раніше повідомлялося, що Японія заморожує активи ще 140 російських громадян і розширює заборону на експорт, зокрема російських військових фірм.

Фото: Постійне представництво України при ООН