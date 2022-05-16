Україна може вступити до НАТО без проходження етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки це не є обов’язковою частиною процесу вступу. Саме так зараз планують прийняти до Альянсу Фінляндію та Швецію.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

– Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО. А отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ, – наголосила Квін.

Дипломат уточнила, що процедуру вступу до НАТО без ПДЧ не варто називати скороченою процедурою. Вона пояснила, що ПДЧ дозволяє тій чи іншій країні досягнути вимог, необхідних для членства в Альянсі. Однак якщо держава вже відповідає вимогам, то потреби в ПДЧ немає.

– Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог, – додала Квін.

Вона запевнила, що Вашингтон продовжить підтримувати політику “відчинених дверей” НАТО для “держав-аспірантів”. За словами Квін, це стосується і України, якщо наша держава прагнутиме вступити до Альянсу.

Як відомо, Альянс дотримується політики “відкритих дверей”. Це означає, що будь-яка країна може приєднатися до НАТО в разі відповідності його стандартам (політичним, військовим та економічним). Станом на зараз до складу Альянсу входять 30 держав.

Однією з передумов для вступу є План дій щодо членства (ПДЧ), де прописані заходи з підготовки держави до членства в Альянсі. Кожна країна може наповнювати ПДЧ змістом, який вважатиме важливим для реалізації. Україна поки що не отримувала ПДЧ для вступу в НАТО.

Зараз дивляться

На саміті НАТО в Брюсселі, який відбувся в червні 2021 року, було підтверджено рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна у майбутньому може стати членом Альянсу через процедуру ПДЧ.

Наприкінці квітня цього року в Пентагоні запевнили, що НАТО завжди стоятиме на принципах політики “відчинених дверей”. Міністр оборони США Ллойд Остін не виключив, що Україна в майбутньому знову повернеться до питання членства в Альянсі.

Наразі ж заявки на вступ до НАТО подали Швеція та Фінляндія. Очікується, що їх прийняття може тривати лише кілька тижнів.