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Розкрито особистості солдата РФ та його дружини, яка закликала ґвалтувати українок

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Розкрито особистості солдата РФ та його дружини, яка закликала ґвалтувати українок

Вдалося розкрити особистості подружжя, яке обговорювало зґвалтування українських жінок. 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною. Під час розмови вона каже благовірному, мовляв, можеш “ґвалтувати українських баб”, проте, щоб їй про це не розповідав.

Журналісти Схем та Радіо Свобода встановили, що розмова відбулася між 27-річним Романом Биковським та його дружиною Ольгою. Обоє родом з Орловської області РФ. Биковський останнім часом проживав в анексованому Криму, а потім пішов з війною у Херсонську область.

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Журналісти завдяки джерелам у правоохоронних органах дістали телефонні номери подружжя. Це і допомогло їх ідентифікувати.
Згідно з інформацією у соцмережах, Биковський щонайменше до 2016 року служив у військах нацгвардії РФ. У 2016 році Ольга публікувала фотографію з чоловіком у військовій формі, підписавши Дочекалася.

У 2017 році у пари народилася дитина.

Згодом Биковський переїхав до окупованого Криму, де продовжив займатися військовою справою. Журналістам вдалося розшукати оголошення на Авіто. Згідно з ним, пара перебралася у Феодосію орієнтовно у 2018 році. Там Ольга, яка рекомендує ґвалтувати жінок, пропонувала послуги з догляду за дітьми.

Також з Феодосії часто постила фото і матір Романа.

Крім того, можна сказати, що його родина до самої війни точно проживала в окупованому Криму. 19 січня 2022 року Ольга скаржилася в коментарях, що не змогла потрапити на прийом до місцевого косметолога у Феодосії, а 13 лютого відгукнулася на заклик допомогти грошима на операцію собаці, якого збила машина в центрі цього міста.

Журналістам вдалося встановити, що Биковський уклав контракт з Міністерством оборони РФ не пізніше лютого 2018 року.
Розслідувальна група Conflict Intelligence Team з’ясувала, де служив Биковський – за емблемою на шевроні. Це 108-й гвардійський десантно-штурмовий Кубанський козачий ордена Червоної Зірки полк (108 дшп).

Роман Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в окупації Криму, куди він за чотири роки перевіз власну сім’ю. А згодом — у 2022 році — пішов воювати до сусідньої Херсонської області.

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