Розкрито особистості солдата РФ та його дружини, яка закликала ґвалтувати українок

Вдалося розкрити особистості подружжя, яке обговорювало зґвалтування українських жінок. 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною. Під час розмови вона каже благовірному, мовляв, можеш “ґвалтувати українських баб”, проте, щоб їй про це не розповідав.

Журналісти Схем та Радіо Свобода встановили, що розмова відбулася між 27-річним Романом Биковським та його дружиною Ольгою. Обоє родом з Орловської області РФ. Биковський останнім часом проживав в анексованому Криму, а потім пішов з війною у Херсонську область.

Журналісти завдяки джерелам у правоохоронних органах дістали телефонні номери подружжя. Це і допомогло їх ідентифікувати.

Згідно з інформацією у соцмережах, Биковський щонайменше до 2016 року служив у військах нацгвардії РФ. У 2016 році Ольга публікувала фотографію з чоловіком у військовій формі, підписавши Дочекалася.

У 2017 році у пари народилася дитина.

Згодом Биковський переїхав до окупованого Криму, де продовжив займатися військовою справою. Журналістам вдалося розшукати оголошення на Авіто. Згідно з ним, пара перебралася у Феодосію орієнтовно у 2018 році. Там Ольга, яка рекомендує ґвалтувати жінок, пропонувала послуги з догляду за дітьми.

Також з Феодосії часто постила фото і матір Романа.

Крім того, можна сказати, що його родина до самої війни точно проживала в окупованому Криму. 19 січня 2022 року Ольга скаржилася в коментарях, що не змогла потрапити на прийом до місцевого косметолога у Феодосії, а 13 лютого відгукнулася на заклик допомогти грошима на операцію собаці, якого збила машина в центрі цього міста.

Журналістам вдалося встановити, що Биковський уклав контракт з Міністерством оборони РФ не пізніше лютого 2018 року.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team з’ясувала, де служив Биковський – за емблемою на шевроні. Це 108-й гвардійський десантно-штурмовий Кубанський козачий ордена Червоної Зірки полк (108 дшп).

Роман Биковський пішов служити до десантників, які брали участь в окупації Криму, куди він за чотири роки перевіз власну сім’ю. А згодом — у 2022 році — пішов воювати до сусідньої Херсонської області.