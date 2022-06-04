Червень, 04 в 19:40

Польська спортсменка Іга Свьонтек здобула перемогу у фіналі турніру Великого шлему та висловила слова підтримки Україні після перемоги.

Про це повідомляє Eurosport Tennis.

– Я хочу сказати щось Україні. Залишайтеся сильними. Адже війна досі там триває, – сказала польська спорстменка.

Зазначимо, що у фіналі турніру Великого шлему Іга Свьонтек вийшла у кепці з прив’язаною синьо-жовтою стрічкою. У двох сетах із суперницею з США Корі Гауфф вона отримала перевагу з рахунком – 6:1, 6:3.

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Матч тривав 1 годину та 10 хвилин. Іга Свьонтек лише один раз подала на виліт, змогла не допустити жодної подвійної помилки та використала п’ять з десяти брейкпойнтів.

Примітно, що польська тенісистка з кінця лютого кожен матч грає зі стрічкою у синьо-жовтих кольорах на кепці.

Фінальний матч турніру Великого шлему жіночого розряду відбувся у Франції.

Перед цим полька Свьонтек вийшла у фінал без жодної поразки. Маючи 35 ігор без поразок вона повторила найбільшу переможну серію 21-го століття, яка належала американці Вінус Вільямс (35).

Для польської спортсменки фінал Великого шлему став другим у кар’єрі.

Джерела: Euronews Tennis, Суспільне Спорт