Червень, 28 в 16:12

Ще на початку березня головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) Карім Хан повідомив про початок розслідування військових злочинів, які скоїла Росія проти Україні за останні роки.

Міжнародний кримінальний суд (МКС), також відомий як Гаазький трибунал — перший правовий інститут ООН.

Що таке міжнародний Гаазький суд та які справи там розглядають – дізнавалися Факти ICTV.

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Історія створення

Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) базується на Римському статуті від 1998 року, діє з липня 2002 року і засідає в Гаазі, Нідерланди.

МКС має статус незалежної міжнародної організації, і не є частиною структури ООН. До речі, витрати суду фінансуються за рахунок держав-учасників, також можливі добровільні внески від урядів, міжнародних організацій, приватних осіб, корпорацій тощо.

На початку минулого століття міжнародне співтовариство довгий час прагнуло створити міжнародний кримінальний суд, але це питання завжди відкладалося.

В 1948 році Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції вказувала про необхідність створення спеціального юридичного органу, який би займався кримінальним переслідуванням осіб, які причетні до геноциду чи інших тяжких злочинів.

Цю роботу доручили Комісії міжнародного права, яка вирішила, що створення такого судового органу є можливим та необхідним з точки зору міжнародного права. Проте цей процес затягнули, а потім і зовсім припинили у зв’язку з відсутністю консенсусу до визначення поняття агресія.

Після Другої світової війни міжнародне співтовариство прийшло до єдиного рішення лише щодо визначення поняття геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Саме в той час проходять гучні та відомі Нюрнберзький і Токійський процеси, які засуджували винних у скоєнні військових злочинів.

Після закінчення холодної війни на це питання знову звернули увагу. Міжнародна спільнота прийшла до спільної згоди щодо заснування незалежного постійного кримінального суду.

17 липня 1998 року було досягнуто історичного рубежу. Тоді 120 держав підписали Римський статут — правову основу для створення постійного МКС. До речі, 21 країна утрималась від голосування.

Китай, Ірак, Ізраїль, Лівія, Катар, Сполучені Штати та Ємен – проголосували проти.

Римський статут набрав чинності 1 липня 2002 року після його ратифікації 60 країнами.

До складу Міжнародного кримінального суду входять 18 суддів, яких обирають на дев’ять років.

До речі, МКС – єдиний правовий орган, який може переслідувати високопосадовців. Тобто судять усіх однаково, незалежно від того, яку посаду займає людина.

Які справи розглядає МКС

Міжнародний кримінальний суд розглядає не усе підряд. Він має певні компетенції, обмежені конкретними типами злочинів. Серед них:

Геноцид — намір цілковитого або часткового винищення національної, етнічної, расової або релігійної групи.

— намір цілковитого або часткового винищення національної, етнічної, расової або релігійної групи. Злочини проти людяності — переслідування, спрямовані проти мирного населення . До злочинів проти миру та безпеки людства належать вбивства, катування, поневолення, насильницьке переміщення населення, статеве насилля тощо.

— переслідування, спрямовані . До злочинів проти миру та безпеки людства належать вбивства, катування, поневолення, насильницьке переміщення населення, статеве насилля тощо. Воєнні злочини — порушення законів і принципів ведення війни. До них належать застосування отруєної зброї, цілеспрямований напад на мирне населення, напад на цивільні об’єкти тощо.

Цікаво, що суд розглядає лише ті злочини та справи, які були скоєні після 1 липня 2002 року.

– Міжнародний кримінальний суд розслідує та, якщо це необхідно, судить осіб, обвинувачених у найтяжчих злочинах, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства: геноцид, військові злочини, злочини проти людства та злочини агресії, – зазначається на сайті МКС.

Розгляд справ у Гаазькому суді – процес довгий та кропіткий. Він триває в кілька етапів:

попереднє вивчення — на цьому етапі збирається достатня кількість доказів про злочин, щоб справу міг розглянути МКС; розслідування — встановлюються підозрювані, видаються ордери на арешт; попередній розгляд – перша явка: троє суддів попереднього розгляду підтверджують особу підозрюваного та переконуються, що підозрюваний розуміє обвинувачення. Слухання щодо підтвердження обвинувачення: заслухавши обвинувачення, захист і законний представник потерпілих та судді вирішують (зазвичай протягом 60 днів), чи є достатньо доказів для передачі справи до суду; судовий розгляд, винесення вироку — сторона обвинувачення доводить вину обвинуваченого, винесення вироку; апеляційний розгляд — сторони можуть оскаржити вирок; примусове виконання рішення суду – не виконати умови суду неможливо.

Докази, які допоможуть у розслідуванні, збирає генеральний прокурор МКС.

Типи кримінального покарання можуть бути різними. МКС може призначити як штраф, так і довічне ув’язнення. Судді також можуть вимагати грошове відшкодування потерпілим.

Україна та міжнародний кримінальний суд

Перший позов, який подала Україна до Гаазького суду, був ще у 2014 році. Тоді Рада України звернулась до суду з проханням притягти до відповідальності Віктора Януковича та інших посадовців за злочини проти людяності під час Революції Гідності.

У 2015 році Україна знову звернулася до МКС щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на Сході України та у Криму.

Другу заяву приєднали до першої, і наприкінці 2020 року, після розгляду справи, прокурори ухвалили рішення про наявність підстав для початку офіційного розслідування.

27 лютого 2022 року Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

– Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня, – написав тоді президент України Володимир Зеленський.

У 2022 році прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі ініціював розслідування воєнних злочинів Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: Міжнародний кримінальний суд