Путін в лещатах санкцій, йому доведеться обирати між “маслом” і зброєю – Боррель

Липень, 05 в 14:19

Санкційний тиск на Росію навряд чи змусить Володимира Путіна зараз змінити агресивні плани щодо України, проте Кремлю доведеться робити вибір, оскільки санкції замикають його в лещата, вважає глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

– Чи змусять Володимира Путіна змінити свої стратегічні розрахунки ці значні та зростаючі впливи? Ймовірно, не найближчим часом: його дії не керуються переважно економічною логікою. Однак, змушуючи його обирати або масло, або зброю, санкції замикають його в лещата, які поступово стискаються, – пише політик у блозі.

За його словами, санкції проти РФ лише посилюватимуться в найближчі місяці, до кінця 2022 року ЄС скоротить імпорт російської нафти на 90%, і це рішення поступово зробить Європу незалежною від енергоносіїв з РФ.

– Ймовірно, Путін вважав, що Європа не наважиться на санкції через свою енергетичну залежність. Це один із великих прорахунків російського режиму під час цього конфлікту. Звичайно, така швидка відмова від російської енергетики також створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС і для кількох економічних секторів. Але це ціна, яку ми маємо заплатити за захист демократії та міжнародного права, – наголосив дипломат.

Боррель запевнив, що ЄС ніколи не піде на поступки Росії, бо це б означало “відкрити двері до закону джунглів у глобальному масштабі”.

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Джерело: eeas.europa.eu