Серпень, 08 в 6:54

Голосування щодо законопроекту в Палаті представників очікується у п’ятницю, після чого він надійде на підпис президенту США.

У неділю Сенат ухвалив масштабний законопроект на 430 мільярдів доларів, спрямований на боротьбу зі зміною клімату, а також націлений на зниження цін на ліки та підвищення деяких корпоративних податків. Це велика перемога президента Джо Байдена, яка, як сподіваються демократи, допоможе їм зберегти більшість цьогорічного Конгресу на виборах.

Після 27-годинних дебатів та спроб республіканців зірвати ухвалення законопроекту, Сенат схвалив Закон про зниження інфляції, при голосуванні за партійною лінією 51-50. Віце-президент Камала Харріс віддала вирішальний голос.

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Голосування щодо законопроекту в Палаті представників очікується у п’ятницю, після чого він надійде на підпис президенту Байдену.

– Сенат творить історію. Американці, які втратили віру в те, що Конгрес може робити великі справи, цей законопроект для вас. – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Шумер підкреслив, що цей законопроект змінить Америку на десятиліття, тому що містить найсміливіший в історії Америки пакет заходів про чисту енергію, спрямований на боротьбу зі зміною клімату і водночас знижуючи споживчі витрати на енергію та деякі ліки.

Демократи сподіваються, що ухвалення закону перед серпневими канікулами у Конгресі допоможе кандидатам у Палату представників та Сенат від демократів на проміжних виборах 8 листопада.

Законодавство спрямоване на скорочення викидів вуглекислого газу та перехід споживачів на зелену енергію, а також на зниження вартості рецептурних ліків для людей похилого віку та посилення контролю над податками для корпорацій та багатих.