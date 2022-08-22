Серпень, 21 в 23:35

Під час святкування Дня Незалежності України Росія може вдатись до ударів по містах та обстрілів цивільної інфраструктури.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі національного телемарафону.

Його чого чекати від Росії на День Незалежності України 24 серпня, враховуючи те, що президент Володимир Зеленський оголосив, що з боку РФ очікуються підступні та жорстокі провокації.

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– Чогось хорошого не варто очікувати, а варто очікувати підступних ударів, як на полі бою, так і найбільші ризики – це наші міста та цивільні об’єкти інфраструктури, бо ми знаємо, що Росія активно використовує тактику ракетного терору та залякування, – сказав він.

Мусієнко закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та бути пильними.

За його словами, Росії на таку символічну дату як пів року війни немає нічого святкувати, оскільки жоден з російських сценаріїв не був реалізований.

Він також вважає, що російські окупанти на 24 серпня навряд влаштують серйозні провокації на Запорізькій АЕС, оскільки Захід посилає “досить серйозні попередження Росії”. Як приклад він навів попередження з боку США та Великої Британії, які повідомили, що будуть розцінювати напад на ЗАЕС як привід для реалізації 5 статті Північноатлантичного договору щодо колективної оборони.

– В разі чогось, що може відбутись на Запорізькі АЕС НАТО буде вважати, що вони в праві застосовувати статтю 5 проти Росії, тобто говорити, що це напад вже на НАТО, не тільки на Україну. Мені здається, що такі чіткі попередження з боку НАТО та наших партнерів, про те що Росія може зіткнутись з нищівними наслідками – це найкращий запобіжник, – сказав Олександр Мусієнко.

Він нагадав, що в березні, коли була загроза використання Росією хімічної зброї, на конференцію Північноатлантичного альянсу прибув президент Сполучених Штатів і попередив, що Росія зіткнеться з наслідками, якщо вдасться до таких кроків.

Водночас Олександр Мусієнко не вважає, що Росія піде на демілітаризацію території навколо Запорізької АЕС.

Експерт впевнений, що Російська Федерація наразі не має ресурсів, щоб захопити територію усіє України.

– Наприклад щодо півдня вони роблять заяви, що, можливо готують повторний наступ на Миколаїв чи Одесу. Будь-які ці спроби перекрили Збройні сили України. Як і на захоплення чи окупацію більшої частини України. Наприклад Херсон або Мелітополь чітко продемонстрували, що якщо є партизанські рухи, якщо є велика кількість нелояльного населення, то утримувати це надзвичайно складно, – сказав він.

На думку Мусієнка, у Росії зараз шукають ресурси, аби змусити приватний бізнес всередині держави-терориста працювати військово-промисловий комплекс, оскільки російських резервів артилерії вистачить ще на 4-6 місяців.

Фото: Олександр Мусієнко