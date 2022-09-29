Вересень, 29 в 11:38

Європейська комісія пропонує обмежити ціни на операції з російським газом. ЗМІ повідомляють, що відповідні пропозиції вже надіслали 27 країнам – членам блоку.

Вони передбачають, що імпортерам залишать право продавати газ за будь-якою ціною, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.

Крім того, Єврокомісія запропонувала обмежити ціну на газ, що використовується безпосередньо для виробництва електроенергії. Очікується, що це зменшить вплив високих цін на газ на рахунки за електроенергію. Однак точний ціновий рівень будь-яких обмежень поки що не зазначають.

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Також Брюссель працює над тим, щоб обмежити вплив спекулянтів, які зловживають зміною цін на ринку. Для цього пропонують запровадити інструмент, який дасть змогу енергетичним біржам зупиняти торгівлю у разі значних цінових коливань.

Пропозиція обмежити ціну на газ розділила країни – члени ЄС на тих, хто підтримує її, і тих, хто вважає, що це загрожуватиме безпеці європейських поставок та збільшить споживання газу.

Нагадаємо, на початку вересня країни ЄС не змогли домовитися щодо обмеження ціни на російський газ. Їм не вдалося подолати розбіжності щодо того, чи варто це робити і у який спосіб.

26 вересня видання Bloomberg повідомило, що ЄС відкладе рішення щодо запровадження обмеження цін на російську нафту до узгодження ширшого пакету санкцій.