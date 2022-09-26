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ЄС відкладе рішення щодо запровадження обмеження цін на російську нафту – Bloomberg

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
ЄС відкладе рішення щодо запровадження обмеження цін на російську нафту – Bloomberg
Фото: Depositphotos

Країни Європейського Союзу намагаються досягти угоди про запровадження граничних цін на російську нафту і, найімовірніше, відтермінують це питання до узгодження ширшого пакету санкцій.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, які ознайомлені з переговорами.

За їхніми даними, Кіпр та Угорщина входять до переліку країн, які не погодилися з пропозицією ввести обмеження. Санкції у ЄС потребують одностайності серед країн-членів.

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На минулих вихідних представники Єврокомісії зустрілися із представниками країн ЄС, щоб спробувати знайти компроміс щодо пакету обмежувальних заходів. Країни намагатимуться досягти попередньої угоди перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня.

Також джерела кажуть, що багато деталей ще потрібно узгодити, зокрема саму цифру граничної ціни.

Водночас серед інших заходів обговорюються контроль за імпортом алмазів і заборона на деякі види сталевої продукції.

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Джерело: Bloomberg
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