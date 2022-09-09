Вересень, 09 в 20:26

У п’ятницю, 9 вересня, країни-члени Європейського Союзу не змогли досягнути консенсусу щодо обмеження ціни на російський природний газ.

Як повідомляє інформаційне агентство Associated Press, сьогодні міністри енергетики 27 країн Євросоюзу обговорили запобіжники від різкого зростання цін на енергоносії, спровокованого РФ, яке загрожує занурити мільйони людей у Європі в холод протягом зими.

Міністри не змогли подолати розбіжності щодо того, чи варто вводити граничні ціни на російський газ і як це зробити. Проти такого кроку очікувано виступила Угорщина, яка наполягає, що це суперечить її інтересам.

Зараз дивляться

Представники країн ЄС також мали розбіжності щодо того, чи варто застосовувати цінову “стелю” на газ лише щодо Росії або ж і до інших виробників.

Питання виявилося непростим, враховуючи енергетичний баланс та потреби кожної держави-члена Євросоюзу.

– Росія використала свої постачання газу як зброю для розпалювання енергетичної кризи наступної зими, а також для того, щоб послабити нашу економіку та політично розколоти Євросоюз. Ми повинні гарантувати, що її зусилля зазнають невдачі, – зазначила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

А міністр промисловості Чехії Юзеф Сікела, котрий головував на сьогоднішньому засіданні, заявив колегам: Нас не можна шантажувати.

Інші запропоновані заходи в сфері енергетики передбачають збори із нафтогазових компаній, прибуток яких збільшився на тлі різкого зростання цін, а також підтримку енергетичних компаній, які не справляються з нестабільністю ринків.

Попри терміновість питання, міністри енергетики лише сформулювали рекомендації для Єврокомісії, яка наступного тижня надасть чергову пропозицію для країн-членів.

Після цього держави Євросоюзу знову здійснять оцінку. Як зазначає AP, є надія, що рішення можуть ухвалити до початку жовтня.

– Єврокомісія має чіткий мандат на вироблення життєздатної пропозиції або, що ще краще, життєздатних пропозицій щодо зниження цін. Сьогоднішня зустріч виявила різні ситуації серед членів ЄС, але всі були сповнені рішучості принести полегшення європейським громадянам, тому відсутність угоди – це не варіант, – заявив за підсумками зустрічі міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Габек.

Як відомо, спровокована РФ енергетична криза загрожує не лише домогосподарствам, а й промисловості Євросоюзу, оскільки деякі підприємства змушені закриватися через високі ціни на енергоносії.

Як наголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Росія шантажує ЄС погрозами відключити газ для блоку. Москва вже частково або повністю припинила постачання “блакитного палива” до 13 країн Євросоюзу, пояснивши це начебто технічним проблемами та санкціями.

Імпорт російського газу до ЄС уже скоротився з 40% станом на кінець лютого до 9%.

Європейська комісія запропонувала встановити граничну ціну на російський газ саме з метою зменшення наслідків кризи в енергетиці. Урсула фон дер Ляєн зазначала, що ЄС повинен скоротити доходи Росії, які Кремль використовує для фінансування своєї жорстокої війни проти України.