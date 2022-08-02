Українські колаборанти та Кабаєва: США посилили санкції проти Росії
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Міністерство фінансів США оприлюднило списки нових людей, які потрапили під санкції проти Росії. Окрім громадян РФ, у переліку є прізвища українських колаборантів, які зараз працюють на окупантів.
Також санкції запровадили проти Аліни Кабаєвої, яка очолює російську Національну медіагрупу. Вона володіє частками майже в усіх основних російських ЗМІ, що поширюють кремлівську пропаганду. Кабаєва вже перебуває під санкціями ЄС, Канади та Великої Британії.
Хто потрапив під санкції
- Костянтин Іващенко – Маріуполь, Україна.
- Олександр Пономаренко – Білогірськ, Україна.
- Володимир Сальдо – Херсон, Херсонська область, Україна.
- Кирило Стремоусов – Херсон, Херсонська область, Україна.
- Сергій Єлісєєв – Херсонська область, Україна.
- Андрій Андрійович Гур’єв – Москва, Росія.
- Андрій Григорович Гур’єв – Лобня, Росія.
- Аліна Кабаєва – Ташкент, Узбекистан.
- Андрій Мельниченко – Гомель, Білорусь.
- Наталія Попова – Дедовськ, Москва, Росія.
- Дмитро Пумпянський – Улан-Уде, Республіка Бурятія, Росія.
- Віктор Рашніков – Магнітогорськ, Росія.
- Антон Урусов – Ульяновськ, Росія.
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