Українські колаборанти та Кабаєва: США посилили санкції проти Росії

Серпень, 02 в 19:56

Міністерство фінансів США оприлюднило списки нових людей, які потрапили під санкції проти Росії. Окрім громадян РФ, у переліку є прізвища українських колаборантів, які зараз працюють на окупантів.

Також санкції запровадили проти Аліни Кабаєвої, яка очолює російську Національну медіагрупу. Вона володіє частками майже в усіх основних російських ЗМІ, що поширюють кремлівську пропаганду. Кабаєва вже перебуває під санкціями ЄС, Канади та Великої Британії.

Хто потрапив під санкції

Костянтин Іващенко – Маріуполь, Україна.

Олександр Пономаренко – Білогірськ, Україна.

Володимир Сальдо – Херсон, Херсонська область, Україна.

Кирило Стремоусов – Херсон, Херсонська область, Україна.

Сергій Єлісєєв – Херсонська область, Україна.

Андрій Андрійович Гур’єв – Москва, Росія.

Андрій Григорович Гур’єв – Лобня, Росія.

Аліна Кабаєва – Ташкент, Узбекистан.

Андрій Мельниченко – Гомель, Білорусь.

Наталія Попова – Дедовськ, Москва, Росія.

Дмитро Пумпянський – Улан-Уде, Республіка Бурятія, Росія.

Віктор Рашніков – Магнітогорськ, Росія.

Антон Урусов – Ульяновськ, Росія.